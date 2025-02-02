جماهير مانشستر يونايتد تعارض بيع الأرجنتيني غارناتشو

قررت جماهير مانشستر يونايتد دعم بقاء النجم أليخاندرو غارناتشو في ملعب أولد ترافورد، بعد أدائه اللافت ومساهمته في فوز "الشياطين الحمر" بهدفين نظيفين على ستيوا بوخارست أول أمس الخميس في الدوري الأوروبي.

وحجز مانشستر يونايتد بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بفضل أهداف ديوغو دالوت وكوبي ماينو، وصنع غارناتشو الهدف الثاني بتمريرة عرضية لماينو عندما دخل بديلا وكان يشكل تهديدًا مستمرًا بفضل مراوغاته.

وارتبط اسم غارناتشو بشكل كبير بالانتقال إلى نابولي أو تشلسي في الآونة الأخيرة، لكن جماهير يونايتد قررت الآن ما يجب على النادي فعله مع الدولي الأرجنتيني.

وكتب أحد المشجعين على منصة إكس "إذا بعنا غارناتشو، فقد يكون ذلك أكبر خطأ للنادي على الإطلاق. لقد بدا نشيطا في آخر 3 مباريات له وبدأ يتكيف مع المنظومة ويقدم مزيدا من التمريرات. لديه الكثير ليقدمه في المستقبل".

وعلق آخر: "يجب أن يبقى. من الواضح أن غارناتشو هو الجناح الأكثر موهبة لدينا، لقد كان رائعًا"، وقال ثالث: "هناك شيئان يجب أن نتعلمهما من مباراة الليلة. يجب أن يبقى ماينو في التشكيلة الأساسية. ويجب أن يبقى غارناتشو في النادي".

وعلق آخر: "لقد لعب غارناتشو بشكل أفضل بشكل ملحوظ في المباراتين الأخيرتين، وعاد إلى أفضل مستوياته. ويبدو متعطشا لاتخاذ القرارات لصالح الفريق، ولديه طاقة عالية. ولا شك على الإطلاق في أننا يجب أن نحتفظ به".

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هل يرحل غارناتشو؟

تزايدت الشائعات حول إمكانية رحيل غارناتشو عن ملعب أولد ترافورد قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية ومنذ تولي روبن أموريم القيادة الفنية ليونايتد، فقدَ غارناتشو مكانه الأساسي في الفريق، لكنه حصل على فرصة لإثبات نفسه في المباراة الأخيرة.

وبعد المباراة، أقر المدرب البرتغالي بأنه يحاول العثور على أفضل مركز يناسب اللاعب الشاب في خطته، لكنه لم يقدم إجابة حاسمة حول مستقبله مع الفريق. وأكد أموريم أنه يسعى جاهدا لدمجه في نظامه التكتيكي مع مانشستر يونايتد.

وشارك الجناح الأرجنتيني في التشكيلة الأساسية لفريقه في مباراة الدوري الممتاز ضد فولهام الأحد الماضي، حيث لعب 81 دقيقة قبل أن يتم استبداله بكوبي ماينو.

وبعد بيع خفيتشا كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان، حدد نابولي غارناتشو كهدف رئيسي، على الرغم من أن المدير الرياضي جيوفاني مانا قال إن النادي "بالتأكيد لن يدفع أسعارا خارج القيمة السوقية".

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، عبر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن النادي غير مستعد للتخلي عن غارناتشو مقابل أكثر من 50 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات.