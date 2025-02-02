مصر تنهي بطولة العالم لليد بالمركز الخامس والبحرين تتفوق على الجزائر

أنهى منتخب مصر بطولة العالم لكرة اليد في المركز الخامس، وذلك قبل إقامة المباراة النهائية بين كرواتيا والدنمارك بأوسلو في وقت لاحق اليوم الأحد.

واستقبلت مصر هدفا قبل 0.3 ثانية من النهاية لتخسر 34-33 أمام فرنسا، وتفقد فرصة التقدم للدور قبل النهائي للبطولة يوم الثلاثاء الماضي بعد مباراة مثيرة.

لكن فرنسا خسرت في قبل النهائي 31-28 أمام كرواتيا صاحبة الأرض يوم الخميس الماضي، لتضرب موعدا مع الدانمارك، التي سحقت البرتغال 40-27 في المباراة الثانية بقبل النهائي، في المباراة النهائية في وقت لاحق اليوم.

ووصلت بعثة مصر إلى القاهرة أمس الأول الجمعة بعد نهاية مشاركتها في البطولة.

وفازت البحرين 29-26 على الجزائر لتحقق المركز 29، وتكتفي الجزائر بالمركز 28، كما فازت الكويت 37-32 على اليابان لتنهي البطولة في المركز 27.

ومن ناحية أخرى، تفوقت قطر على تونس في الترتيب النهائي للبطولة، وذلك بفضل فارق الأهداف بينهما بعد احتلالهما المركز الأخير في مجموعتيهما بالدور الرئيسي.

وتلتقي البرتغال مع فرنسا في وقت لاحق اليوم الأحد لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة.