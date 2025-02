نادٍ نرويجي يتبرع بعائدات مباراته ضد فريق إسرائيلي لصالح غزة

قرر نادي بودو غليمت النرويجي التبرع بجميع عائدات مباراته الأخيرة في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام مكابي تل أبيب الإسرائيلي لصالح غزة، بعد توقف العدوان الإسرائيلي عليها الذي استمر لأكثر من 15 شهرا.

وأصدر الفريق النرويجي، أمس الأول الجمعة، بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، قال فيه "نادي غليمت لا يمكن ولن يكون غير متأثر بالمعاناة والانتهاكات للقانون الدولي الموجودة في أجزاء أخرى من العالم، وفي الوقت نفسه نحن فريق كرة قدم، ولسنا طرفا سياسيا".

وأضاف "الآن نريد أن نظهر أننا نفعل بعد القول، وسنتبرع بجميع عائدات تذاكر المباراة التي أُقيمت على أرضنا ضد مكابي تل أبيب إلى الصليب الأحمر وتخصيصها لأعمال الإغاثة في قطاع غزة".

وأوضح النادي في بيانه أن العائدات التي حصل عليها من تذاكر المباراة يبلغ مجموعها 735 ألف كرونة نرويجية (حوالي 65 ألف دولار أميركي)، وسيتم التبرع بها إلى غزة.

ولقي قرار غليمت قبولا لدى الجماهير النرويجية التي شجعت النادي على تصرفه وأثنت عليه، ووصفه البعض بـ"القرار الشجاع" الذي سيرفع الروح المعنوية للمصابين، خاصة أن المباراة كانت ضد فريق إسرائيلي.

وقال آخرون إن ما فعله النادي النرويجي سيبقى في التاريخ، ووصفوه بتصرف عظيم من غليمت وإدارته التي اتخذت هذا القرار.

وفي السياق ذاته، أعلن غير المنتمين للنادي النرويجي تشجيعهم للفريق وحبهم له عقب قراره "الرائع"، وفق وصفهم، ودعمه في مسيرته الكروية المقبلة، لدعمه غزة.

وحقق غليمت انتصارا على ملعبه أمام مكابي تل أبيب بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي لُعبت في 23 يناير الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والختامية لمباريات الدوري الأوروبي.

On the right side of history. Well done, great gesture. 💚💛

I liked this team when they played against my team AC Milan . Now I love this team even more 💛🖤💛

— Shaker Almajdub (@shaker_almajdub) February 1, 2025