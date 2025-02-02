موعد مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي بأبطال آسيا وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي في الجولة السابعة من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم للموسم 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة غدا الاثنين الثالث من فبراير/شباط 2025، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة، وتبدأ الساعة السابعة مساء 19:00 بتوقيت قطر والسعودية (الثامنة مساء بتوقيت الإمارات والسادسة مساء بتوقيت مصر).

القناة الناقلة لمباراة السد ضد الأهلي السعودي

beIN Sports AFC 1 HD (تعليق علي سعيد الكعبي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتصدر الهلال السعودي مجموعة الغرب برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن مواطنه الأهلي، ثم النصر بالمركز الثالث (13 نقطة)، يليه السد (12 نقطة).

نتائج المواجهات السابقة: