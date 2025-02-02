موعد مباراة النصر السعودي ضد الوصل الإماراتي بأبطال آسيا وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة النصر السعودي ضد الوصل الإماراتي، في الجولة السابعة من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم للموسم 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة غدا الاثنين الثالث من فبراير/شباط 2025، على ملعب الأول بارك معقل النصر في الرياض، وتبدأ الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت قطر والسعودية (العاشرة مساء بتوقيت الإمارات والتاسعة مساء بتوقيت مصر).

القناة الناقلة لمباراة النصر ضد الوصل

beIN Sports AFC HD (تعليق عامر الخوذيري).

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وبعد مرور 6 جولات، يتصدر الهلال السعودي مجموعة الغرب برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن مواطنه الأهلي، ثم النصر بالمركز الثالث (13 نقطة)، ويأتي الوصل بالمركز الخامس برصيد 11 نقطة.

نتائج المواجهات السابقة: