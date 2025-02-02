موعد مباراة النصر السعودي ضد الوصل الإماراتي بأبطال آسيا وقنوات البث المباشر
2/2/2025
نستعرض موعد مباراة النصر السعودي ضد الوصل الإماراتي، في الجولة السابعة من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم للموسم 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.
وتقام المباراة غدا الاثنين الثالث من فبراير/شباط 2025، على ملعب الأول بارك معقل النصر في الرياض، وتبدأ الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت قطر والسعودية (العاشرة مساء بتوقيت الإمارات والتاسعة مساء بتوقيت مصر).
القناة الناقلة لمباراة النصر ضد الوصل
- beIN Sports AFC HD (تعليق عامر الخوذيري).
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
وبعد مرور 6 جولات، يتصدر الهلال السعودي مجموعة الغرب برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن مواطنه الأهلي، ثم النصر بالمركز الثالث (13 نقطة)، ويأتي الوصل بالمركز الخامس برصيد 11 نقطة.
نتائج المواجهات السابقة:
- 2 فوز للنصر.
- 2 فوز للوصل.
المصدر : الجزيرة