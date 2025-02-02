موعد مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري بأبطال آسيا وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة العين الإماراتي (حامل اللقب) ضد الريان القطري، في الجولة السابعة من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة غدا الاثنين الثالث من فبراير/شباط 2025، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، وتبدأ الساعة الخامسة مساء 17:00 بتوقيت قطر والسعودية (السادسة مساء بتوقيت الإمارات، والرابعة بتوقيت مصر).

القناة الناقلة العين ضد الريان

beIN Sports AFC HD (حسن العيدروس)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وبعد مرور 6 جولات، يتصدر الهلال السعودي مجموعة الغرب برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن مواطنه الأهلي، ويحتل الريان المركز السابع في المجموعة برصيد 5 نقاط، فيما تراجع العين للمركز الـ11 وقبل الأخير بنقطتين فقط.

نتائج المواجهات السابقة: