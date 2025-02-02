موعد مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري بأبطال آسيا وقنوات البث المباشر
2/2/2025-|آخر تحديث: 2/2/202510:41 م (توقيت مكة)
نستعرض موعد مباراة العين الإماراتي (حامل اللقب) ضد الريان القطري، في الجولة السابعة من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.
تقام المباراة غدا الاثنين الثالث من فبراير/شباط 2025، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، وتبدأ الساعة الخامسة مساء 17:00 بتوقيت قطر والسعودية (السادسة مساء بتوقيت الإمارات، والرابعة بتوقيت مصر).
القناة الناقلة العين ضد الريان
- beIN Sports AFC HD (حسن العيدروس)
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
وبعد مرور 6 جولات، يتصدر الهلال السعودي مجموعة الغرب برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن مواطنه الأهلي، ويحتل الريان المركز السابع في المجموعة برصيد 5 نقاط، فيما تراجع العين للمركز الـ11 وقبل الأخير بنقطتين فقط.
نتائج المواجهات السابقة:
- 2 فوز للعين.
- فوز واحد للريان.
- تعادل وحيد.
المصدر : الجزيرة