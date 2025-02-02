تغطية خاصة للجزيرة نت للجولة السابعة بدوري أبطال آسيا للنخبة
2/2/2025
انتظرونا في تغطية خاصة لمباريات الجولة السابعة من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم للموسم 2024-2025، التي تقام الاثنين، الثالث من فبراير/شباط 2025.
وتقام الاثنين 4 مباريات نفرد لـ3 منها تغطية مباشرة يمكنكم متابعتها على موقع الجزيرة نت حسب توقيت المباريات كالتالي:
- مباراة العين الإماراتي (حامل اللقب) ضد الريان القطري، وتقام على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، وتبدأ الساعة الخامسة مساء 17:00 بتوقيت قطر والسعودية (السادسة مساء بتوقيت الإمارات، والرابعة بتوقيت مصر).
- مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي، وتقام على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة، وتبدأ الساعة السابعة مساء 19:00 بتوقيت قطر والسعودية (الثامنة مساء بتوقيت الإمارات والسادسة مساء بتوقيت مصر).
- مباراة النصر السعودي ضد الوصل الإماراتي، وتقام على ملعب الأول بارك معقل النصر في الرياض، وتبدأ الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت قطر والسعودية (العاشرة مساء بتوقيت الإمارات والتاسعة مساء بتوقيت مصر).
المصدر : الجزيرة