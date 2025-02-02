تغطية خاصة للجزيرة نت للجولة السابعة بدوري أبطال آسيا للنخبة

انتظرونا في تغطية خاصة لمباريات الجولة السابعة من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم للموسم 2024-2025، التي تقام الاثنين، الثالث من فبراير/شباط 2025.

وتقام الاثنين 4 مباريات نفرد لـ3 منها تغطية مباشرة يمكنكم متابعتها على موقع الجزيرة نت حسب توقيت المباريات كالتالي: