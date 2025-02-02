شاهد.. أديسانيا ينهزم بالضربة القاضية وصديق رونالدو يتعرض لأول خسارة

‬‬‬تغلب نصر الدين إيمافوف بالضربة القاضية على البطل السابق إسرائيل أديسانيا في الجولة الثانية بالرياض ليقدم أوراق اعتماده مرشحا للقب وزن المتوسط في الفنون القتالية المختلطة، وذلك قبل المواجهة المنتظرة بين البطل دريكوس دو بليسيس وشون ستريكلاند الأسبوع المقبل.

وأثبت المقاتل الفرنسي البالغ عمره 30 عاما أن لقبه "القناص" ليس من فراغ، إذ وجه لكمة خاطفة ودقيقة بيمناه إيذانا ببداية نهاية النزال في بداية الجولة الثانية.

وكان أديسانيا يخوض نزالا لا يتضمن الصراع على اللقب لأول مرة منذ فبراير/شباط 2019، في محاولة لبدء مشواره نحو الحزام الذي هيمن عليه لعدة سنوات قبل أن يخسر ثلاث مرات في آخر أربع محاولات للعودة إلى منصات التتويج.

وأطاح به البرازيلي أليكس بيريرا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكنه فاز بمباراة الإعادة قبل أن يخسر اللقب مجددا بفارق النقاط لصالح الأميركي ستريكلاند قبل أن يخسر أمام الجنوب أفريقي دو بليسيس في المحاولة السابقة في أغسطس/آب 2024.

وقال إيمافوف عبر مترجم "قلت طوال الأسبوع إنني في حالة مثالية. أثبت الليلة أنني صاحب الضربات الأفضل. والآن ستكون المكافأة الحقيقية بالنسبة لي هي القتال من أجل اللقب".

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شارا يتعرض للهزيمة الأولى في مسيرته

وشهدت بطولة "يو إف سي" في السعودية كالعادة حضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي المعروف بعشقه للرياضات القتالية وتربطه علاقة جيدة مع بعض المصارعين، من بينهم الروسي شارا محمدوف الذي تعرض أمس السبت لأول هزيمة في مسيرته الاحترافية في الفنون القتالية المختلطة.

وخسر الروسي الملقب بـ"الرصاصة" بإجماع قرار الحكام أمام الإنجليزي مايكل بيج المعروف بلقب "فينوم" في الحدث الرئيسي المشترك.

🎥🚨🚨🚨🚨🚨🚨|| المقاتل شارابوت الدين برفقة الاسطورة رونالدو😂💛 pic.twitter.com/G1qUOkffoG — بيان النصر (@ByanNassr) January 29, 2025

النتائج الكاملة لنزالات "يو إف سي" السعودية

نصر الدين إمافوف يهزم إسرائيل أديسانيا بالضربة القاضية (اليد اليمنى واللكمات) في الدقيقة 0:30 من الجولة الثانية.

مايكل "فينوم" بيج يهزم شارا محمدوف بقرار إجماعي (30-27، 30-27، 29-28).

سيرجي بافلوفيتش يهزم جيرزينيو روزنسترويك بقرار إجماعي (30-27، 30-27، 30-27).

فينيسيوس أوليفيرا يهزم سعيد نورمحمدوف بقرار إجماعي (29-28، 29-28، 29-28).

فارس زيام يهزم مايك ديفيس بقرار إجماعي (30-27، 30-27، 30-27).

محمد نعيموف يهزم كان أوفلي بقرار إجماعي (30-27، 30-27، 29-28).

شاميل غازييف يهزم توماس بيترسن بالضربة القاضية (اليد اليمنى) في الدقيقة 3:12 من الجولة الأولى.

تيرينس ماكيني يهزم دامير هادزوفيتش بالضربة القاضية الفنية (ضربات) في 2:01.

ياسمين جاسودافيشيوس تهزم مايرا بوينو سيلفا بقرار إجماعي (30-27، 30-27، 30-27).

بوغدان جراد يهزم لوكاس ألكسندر بالضربة القاضية الفنية (ضربات) في الدقيقة 4:22 من الجولة الثانية.

المصري حمدي عبد الوهاب يهزم جمال بوغز بقرار منقسم (27-30، 29-28، 29-28).