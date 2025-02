إصابة كادت أن تنهي مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

شهدت المسيرة الاحترافية للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي العديد من التحديات والعقبات التي نجح في التغلّب عليها وتجاوزها.

إحدى هذه العقبات كانت إصابة خطيرة على مستوى الركبة كادت تقصّر من عمر رونالدو المهني في الملاعب، لكن أفضل لاعب في العالم كان له رأي آخر.

ويتميز رونالدو بأنه لاعب قوي جدا من الناحية البدنية حيث يعتمد أسلوبه على السرعة الهائلة في الركض بالكرة، كما برع في إنهاء الهجمات وتحويل الكرات العرضية برأسه إلى الشباك، لدرجة اعتبره كثيرون واحدا من أكثر المهاجمين اكتمالا في تاريخ اللعبة.

🚨 In early 2014, Cristiano Ronaldo was diagnosed with a chronic knee condition called tendinosis. It's a heavy injury that has no cure and gets worse over time.

— Own Goal. (fan) (@owngooal) January 27, 2025