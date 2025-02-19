حيلة النجم البرازيلي روبينيو لتقليص فترة سجنه من 9 سنوات إلى 11 شهرا

يخطط محامي النجم البرازيلي السابق روبينيو المُدان بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي في إيطاليا عام 2013، للحصول على حُكم مخفف لموكله.

ويقبع روبينيو (41 عاما) حاليا في سجن "تريممبي 2" حيث حُكم عليه بالسجن لـ9 سنوات قضى منها حتى الآن 11 شهرا.

ويأمل محامي روبينيو في حصول موكّله على حكم مخفف وذلك في جلسة الاستئناف التي حددتها المحكمة العليا في البرازيل في 13 مارس/آذار المقبل.

Defesa de Robinho pede revisão da pena e progressão para regime semiaberto. Os advogados do ex-jogador argumentam que, na Itália, a pena mínima prevista é de 8 anos de prisão, enquanto no Brasil é de 6, com máxima de 10. Além disso, a defesa espera que Robinho, réu primário e… pic.twitter.com/OJ8HdYb6sF — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 17, 2025

ويطالب محامي روبينيو بمراجعة العقوبة ومنحه نظام السجن شبه المفتوح وفق صحيفة "غلوبو" البرازيلية، مشيرا إلى اختلاف القوانين بين إيطاليا (الدولة التي أدانته) والبرازيل (الدولة التي ينفذ فيها العقوبة).

ويصل الحد الأدنى من العقوبة في مثل هذا النوع من الجرائم في إيطاليا إلى السجن لمدة 9 سنوات، بينما في البرازيل تتراوح العقوبة بين 6 و10 سنوات، لذا يطالب المحامي بتخفيض العقوبة إلى 6 سنوات بنظام السجن شبه المفتوح وفقا للقانون البرازيلي.

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وأكدت الصحيفة البرازيلية أنه لا يوجد ممثل قانوني لإيطاليا في القضية، كما أن الاتحاد البرازيلي للنساء "يو بي إم" (UBM) المشارك كطرف ثالث في القضية يرى أنه لا يجوز للمحكمة العليا البرازيلية تعديل الحكم الإيطالي.

👀 La treta legal de Robinho, condenado a 9 años por violación, para intentar salir de la cárcel tras cumplir 11 meses

https://t.co/AlCzVxRdGj — MARCA (@marca) February 18, 2025

وكان روبينيو قد أكد سابقا أنه يمتلك أدلة كافية لإثبات براءته مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "ليس وحشا"، لكن يبدو أن أدلته لم تؤخذ بعين الاعتبار أثناء محاكمته في إيطاليا.

واعترف روبينيو بأنه كان له علاقة قصيرة مع الضحية "ليلة الجريمة" لكنه شدد على أن ما حدث كان بالتراضي بالإضافة إلى أن اختبارات الحمض النووي لم تكشف عن أي أثر له.

ويقضي روبينيو (41 عاما) عقوبته في سجن "تريممبي 2" في مدينة ساولو باولو المعروف باسم "سجن المشاهير" والذي يضم حاليا 430 سجينا.

URGENTE!!!!! Robinho anuncia rescisão de contrato com o Santos e garante que provará ser inocente da acusação de estupro na Itália. pic.twitter.com/KvsAGyqeGI — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) October 16, 2020

ومن بين نزلاء هذا السجن من المشاهير السياسي البرازيلي لويز إستيفاو، والإعلامي أنطونيو ماركوس بيمنتا داس نيفيس، بالإضافة إلى مجرمين آخرين مدانين بالقتل والاغتصاب والخطف.

وأُلقي القبض على روبينيو في 21 مارس/آذار 2024 بعد يوم واحد فقط من موافقة المحكمة البرازيلية على الحكم الصادر عن نظيرتها الإيطالية عام 2022، حيث داهمت السلطات منزله واقتادته لمركز الشرطة قبل أن يخضع لفحص طبي تمهيدا لنقله إلى السجن.

يُذكر أن قُضاة المحكمة العليا في البرازيل كانوا قد صوّتوا بأغلبية طفيفة ضد مقترح قدّمه محامي الدفاع بإطلاق سراح روبينيو وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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رياضيا وخلال مسيرته الاحترافية التي بدأت عام 2002 وانتهت عام 2020 تُوج روبينيو بـ10 ألقاب مع أندية ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وسانتوس البرازيلي وغوانزو الصيني وباشاك شهير التركي، بالإضافة إلى 3 أخرى مع منتخب البرازيل وهي كوبا أميركا في 2007 وكأس العالم للقارات عامي 2005 و2009.