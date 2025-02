حيلة النجم البرازيلي روبينيو لتقليص فترة سجنه من 9 سنوات إلى 11 شهرا

يخطط محامي النجم البرازيلي السابق روبينيو المُدان بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي في إيطاليا عام 2013، للحصول على حُكم مخفف لموكله.

ويقبع روبينيو (41 عاما) حاليا في سجن "تريممبي 2" حيث حُكم عليه بالسجن لـ9 سنوات قضى منها حتى الآن 11 شهرا.

ويأمل محامي روبينيو في حصول موكّله على حكم مخفف وذلك في جلسة الاستئناف التي حددتها المحكمة العليا في البرازيل في 13 مارس/آذار المقبل.

Defesa de Robinho pede revisão da pena e progressão para regime semiaberto.

Os advogados do ex-jogador argumentam que, na Itália, a pena mínima prevista é de 8 anos de prisão, enquanto no Brasil é de 6, com máxima de 10.

Além disso, a defesa espera que Robinho, réu primário e… pic.twitter.com/OJ8HdYb6sF

