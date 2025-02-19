موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة الـ29 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة اليوم الأربعاء بملعب فيلا بارك، وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة والنصف مساء (22:30) مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت القاهرة. ويديرها الحكم الإنجليزي ستيوارت أتويل.

وانتهت مباراة الدور الأول على ملعب آنفيلد بفوز ليفربول 2-صفر.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق ليفربول في نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 37 فوزا مقابل 16 لأستون فيلا، وانتهت 12 مباراة بالتعادل.

وينفرد ليفربول بصدارة البريميرليغ بـ60 نقطة، ويأتي أستون فيلا في المركز التاسع بـ38 نقطة.