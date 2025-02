من الأفضل رونالدو أم ميسي؟ 100 لاعب يجيبون

لا يتوقف الجدل حول اللاعب الأفضل بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو حتى مع اقتراب مسيرتيهما الكروية من الانتهاء.

ولا يختلف اثنان على أن ميسي ورونالدو حظيا بمسيرة كروية أسطورية حققا فيها الكثير من الألقاب الجماعية والعديد من الجوائز الفردية، بالإضافة إلى تحطيمهما الكثير من الأرقام القياسية.

ولعل أكبر دليل على ذلك هو أن اللاعبين لوحدهما فازا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 13 مرة خلال الـ20 عاما الأخيرة بواقع 8 لميسي (رقم قياسي) و5 لرونالدو.

ويُضاف إلى ذلك تتويج ميسي بالكثير من الألقاب على صعيد الأندية محليا وقاريا وعالميا (برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأميركي) ومنتخب الأرجنتين مثل كأس العالم وكوبا أميركا (2).

أما رونالدو فذاق بدوره طعم النجاح على كافة الصعد في الأندية (ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، ويتوق حاليا إلى تحقيق بطولته الأولى مع النصر السعودي)، ومع منتخب البرتغال أيضا بفوزه بكأس أوروبا (يورو 2016) ودوري الأمم الأوروبية.

66 per cent of former footballers believe Cristiano Ronaldo has had a better career than Lionel Messi

وخلال العقدين الأخيرين غذّت وسائل الإعلام هذا التنافس الكبير بين الأرجنتيني والبرتغالي، ففي كل مناسبة كانت تتعمد طرح سؤال "من أفضل ميسي أم رونالدو؟" على اللاعبين السابقين والحاليين وعلى المدربين أيضا.

وفي تصويت أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عام 2022 شارك فيه نحو 100 من لاعبي كرة القدم السابقين، اعتبر 66% منهم أن رونالدو حظي بمسيرة كروية أفضل من ميسي، الذي صوّت 34% فقط لصالحه.

Survey done from 100 professional football players via Athletic:

Who has had the better CAREER between Cristiano Ronaldo and Messi?

Cristiano Ronaldo won the survey with 66% votes from the 100 players.

