الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

4 بطاقات متبقية لاكتمال عقد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تأهل 4 فرق أمس من إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من المسابقة القارية الأم.

وعبر الملحق، صعدت فرق بايرن ميونخ الألماني على حساب سلتيك وبنفيكا البرتغالي على حساب موناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي على حساب أتلانتا الإيطالي وفينورد الهولندي على حساب ميلان الإيطالي إلى ثمن النهائي.

وانضمت هذه الفرق إلى 8 ضمنت تأهلها مباشرة إلى هذا الدور، ليتبقى 4 بطاقات ستحسم الليلة في مباريات منتظرة بمقدمتها ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وجدول مباريات الليلة في إياب الملحق المؤهل لثمن النهائي:

بوروسيا دورتموند الألماني x سبورتينغ البرتغالي (0-3)

باريس سان جرمان الفرنسي x بريست الفرنسي (3-0)

ريال مدريد الإسباني x مانشستر سيتي الإنجليزي (2-3)

أيندهوفن الهولندي x يوفنتوس الإيطالي (1-2)

الفرق المتأهلة لثمن النهائي هي:

ليفربول الإنجليزي

برشلونة الإسباني

أرسنال الإنجليزي

إنتر ميلان الإيطالي

أتلتيكو مدريد الإسباني

بايرن ليفركوزن الألماني

ليل الفرنسي

أستون فيلا الإنجليزي

فينورد الهولندي

بايرن ميونخ الألماني

كلوب بروج البلجيكي

بنفيكا البرتغالي

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية دوري أبطال أوروبا: