رئيس الدوري الإسباني يتبرأ من شركة الحكم الموقوف بسبب طرد بيلينغهام

نفى رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس وجود أي تعاملات تجارية مع الشركة المملوكة للحكم الإسباني الذي طرد نجم ريال مدريد جود بيلينغهام، بل وأيد قرار الاتحاد بإيقافه.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استبعاد الحكم خوسيه لويس مونويرا من إدارة المباريات إلى حين انتهاء التحقيقات معه بشأن ما نشرته صحيفة إسبانيول المحلية الإلكترونية عن وجود مصالح تجارية بين الحكم ومسؤولين في رابطة الدوري الإسباني.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى شركة "تالينتوس سبورتس" التي يشارك فيها مونويرا وتستعين بشخصيات رياضية بارزة في إلقاء محاضرات تحفيزية.

واستنكر الحكم ما وصفها بالاتهامات الكاذبة التي نقلتها وسائل إعلام إسبانية ضده، مما أدى إلى إيقافه مؤقتا من الاتحاد الإسباني.

وقال تيباس للصحفيين إن رابطة الدوري الإسباني تلقت خدمات في الماضي من شركة مختلفة مملوكة بشكل مشترك لموظف سابق في الرابطة، وله حصة أيضا في شركة الحكم مونويرا.

وقال مونويرا في مقابلة مع إذاعة "كوبي" الإسبانية إنه سيثبت لمسؤولي اتحاد الكرة أنه لم يتقاضَ أجرا من أي مؤسسة رياضية، مضيفا أنه كان يلقي محاضرات عن الرياضة لسنوات قبل المساعدة في إنشاء الشركة عام 2024.

وتزامن الاهتمام بأنشطة مونويرا التجارية بعد أيام قليلة من قراره المثير للجدل بطرد جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد بداعي تلفظ اللاعب الإنجليزي بكلمات نابية باللغة الإنجليزية في مباراة انتهت بتعادل فريقه مع أوساسونا بنتيجة 1-1 في الدوري الإسباني.

وقبل أن يخضع للتحقيقات أصدر الاتحاد الإسباني بيانا أول أمس الاثنين يندد بتعرض مونويرا للتهديد والهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد طرد بيلينغهام.

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من جانبها، قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة الإسباني اليوم الأربعاء إيقاف بيلينغهام مباراتين بسبب "سوء سلوكه" تجاه الحكم مونويرا، ليغيب النجم الإنجليزي بذلك عن مباراتي الريال ضد جيرونا وريال بيتيس.