بايرن ميونخ وبنفيكا وكلوب بروج تعبر لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهلت فرق بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي وكلوب بروج البلجيكي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعلى ملعب "آليانز أرينا"، قاد البديل الكندي ألفونسو ديفيس فريقه البافاري للتأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية الأم بتسجيله هدف التعادل 1-1 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليستفيد البايرن من فوزه 2-1 ذهابا في الملحق المؤهل.

ومنح الألماني نيكولاس غيريت كوهن (63) التقدم لسلتيك، قبل أن يفرض البديل ديفيس التعادل (90+4).

ويلتقي بايرن، الطامح لإحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 2020، في الدور المقبل بمواطنه باير ليفركوزن أو أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفي إيطاليا، جدّد كلوب بروج البلجيكي فوزه على مضيفه أتالانتا الإيطالي 3-1 أمس الثلاثاء في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما كان تغلب عليه 2-1 ذهابا.

وفرض البلجيكي الجنسية المغربي الأصل شمس الدين طالبي نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الأول والثاني (3 و27)، وأضاف الإسباني فيران جوتغلا الثالث (45+3).

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وبات طالبي في سن الـ19 عاما و285 يوما أصغر لاعب بلجيكي يسجل في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، ورابع أصغر لاعب يسجل ثنائية بعد الفرنسي كيليان مبابي والنروجي إيرلينغ هالاند والإيطالي نيكولو زانيولا.

وسجل المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان هدف أتالانتا (46) قبل أن يهدر بعد ربع ساعة ركلة جزاء تصدى لها بنجاح الحارس سيمون مينيوليه.

وواصل أتالانتا سقوطه بعد بداية صاروخية هذا الموسم، حيث فاز في 3 من مبارياته الـ13 الأخيرة، كما لم يذق رجال المدرب جان بييرو غاسبيريني طعم الانتصار على أرضهم سوى مرة واحدة في مبارياتهم الست الأخيرة، وكانت أمام ستورم غراس النمسوي في دوري الأبطال (5-1).

وأكمل أتالانتا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد قائده رافائيل تولوي بالبطاقة الحمراء قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وفي البرتغال، اقتنص بنفيكا البرتغالي بطاقة التأهل لثمن النهائي بتعادل أمام ضيفه موناكو الفرنسي 3-3 في إياب الملحق المؤهل، مستفيدا من فوزه ذهابا خارج أرضه 2-1.

وتناوب على تسجيل ثلاثية بنفيكا كل من التركي كيريم أكتوركوغلو (22)، واليوناني فانجيليس بافليديس (76 من ركلة جزاء)، والتركي أوركون كوكجو (84)، في حين سجل الياباني تاكومي مينامينو (32) والمغربي إلياس بن صغير (51) والنيجيري جورج إيلينيخينا (81) أهداف موناكو الذي فرّط مرتين بتقدمه.

ويلتقي بنفيكا في ثمن النهائي برشلونة الإسباني أو ليفربول الإنجليزي.

وكان بنفيكا، ثاني ترتيب الدوري البرتغالي، خرج من دور المجموعات للمسابقة في نظامها القديم الموسم الماضي بعدما بلغ ربع النهائي لموسمين متتاليين (2022-2023 و2021-2022).

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أما موناكو الذي بلغ نصف نهائي المسابقة في أعوام 1994 و1998 و2017، فتوقف مشواره.