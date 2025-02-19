جدول ومواعيد مباريات ثمن نهائي مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا

بنهاية مرحلة الدوري بمجموعة منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، تأهلت 8 فرق إلى الدور ثمن النهائي بالبطولة.

وتأهلت فرق: الهلال والأهلي والنصر والسد والوصل والاستقلال والريان وباختاكور إلى الأدوار الإقصائية، حسب لائحة البطولة التي تقضي بتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الـ8 الأولى في مرحلة الدوري لثمن النهائي، على أن يلعب الأول مع الثامن والثاني ضد السابع والثالث ضد السادس والثالث ضد الخامس والرابع مع الخامس.

وفي ما يلي جدول مباريات الدور ثمن النهائي لمجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة:

الهلال السعودي ضد باختاكور الأوزبكستاني

الأهلي السعودي ضد الريان القطري

النصر السعودي ضد استقلال طهران الإيراني

السد القطري ضد الوصل الإماراتي

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي ذهابا يومي 3 و4 مارس/آذار وإيابا في 10 و11 من الشهر نفسه على أن تلعب الفرق المتقدمة في الترتيب الإياب على أرضها.

المنافسة تشتد في #دوري_أبطال_آسيا_النخبة 🔥 إليكم مواجهات الدور ثمن النهائي لمنطقة الغرب ⏳⬇️ pic.twitter.com/ClSjE2pB85 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 18, 2025

وفي ما يلي الترتيب النهائي لمجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة:

الهلال السعودي: 22 نقطة الأهلي السعودي: 22 نقطة النصر السعودي: 17 نقطة السد القطري: 12 نقطة الوصل الإماراتي: 11 نقطة استقلال طهران الإيراني: 9 نقاط الريان القطري: 8 نقاط باختاكور الأوزبكي: 7 نقاط برسيبوليس الإيراني: 7 نقاط الغرافة القطري: 7 نقاط الشرطة العراقي: 6 نقاط العين الإماراتي: نقطتان.