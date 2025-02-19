نجم سابق لريال مدريد يطالب بإقالة أنشيلوتي

نصح أحد النجوم السابقين لريال مدريد رئيس النادي فلورنتينو بيريز بإقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من قيادة الفريق في نهاية الموسم الحالي بغض النظر عن النتائج.

ولا يقدم ريال مدريد النتائج المتوقعة منه خلال الموسم الحالي، إذ فقد صدارة الدوري الإسباني لغريمه برشلونة وفشل في التأهل المباشر لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

ويؤمن اللاعب السابق للريال، الصربي بريدراغ مياتوفيتش (56 عاما) بضرورة رحيل أنشيلوتي عن ريال مدريد في الصيف القادم والتعاقد مع تشابي ألونسو المدرب الحالي لباير ليفركوزن الألماني خلفا له.

وقال مياتوفيتش خلال ظهوره في برنامج "إل كافيليتو" (El Cafelito) الإسباني: "قلت مرات عديدة إن أنشيلوتي قام بعمل رائع خلال فترتيه مع ريال مدريد، إنه المدرب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي، وأعتقد أن لا أحد سيكون قادرا على تجاوزه".

وأضاف: "كرة القدم الآن تتجه نحو عدم الصبر على المدربين واللاعبين، وبالتالي لن يكون هناك مدرب آخر سيتمتع بفترة طويلة ليحقق ما حققه أنشيلوتي من ألقاب لريال مدريد".

وبعدها انقلب مياتوفيتش ليوجّه سهام النقد لأنشيلوتي بقوله "أعتقد أنه بغض النظر عن كيفية انتهاء هذا الموسم، يجب أن يرحل أنشيلوتي عن ريال مدريد".

🚨 Predrag Mijatovic (former Real Madrid player): "I think that regardless of the result this season ends with, Ancelotti should leave Real Madrid." pic.twitter.com/vaD6iHuoHr — Madrid Universal (@MadridUniversal) February 19, 2025

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وتابع: "سأكون أكثر صراحة، يجب على فلورنتينو بيريز البدء بالبحث عن رجل آخر لمنصب المدرب، وإذا كان بالإمكان فيجب أن يكون تشابي ألونسو الخيار الأول".

وعند سؤاله عن سبب مطالبته برحيل المدرب الإيطالي أجاب ميتافيتش: "أنشيلوتي قضى وقتا طويلا وحقق العديد من الألقاب، والآن من الصعب أن يقدم شيئا جديدا أو ثوريا".

⁉️ ¿Debe SEGUIR ANCELOTTI en el REAL MADRID? ☕️ Peđa Mijatović, leyenda madridista, responde en 'El Cafelito' de @jpedrerol. 📺 ¡VENTE A MEGA! pic.twitter.com/QkketWbiNI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 18, 2025

وأصبح أنشيلوتي في ديسمبر/كانون الأول الماضي المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ ريال مدريد، بعدما قاد النادي الملكي للفوز على باتشوكا المكسيكي 3-0 والتتويج ببطولة كأس القارات للأندية (الإنتركونتننتال).

وكان ذلك اللقب هو الـ15 للإيطالي كمدرب لريال مدريد ليفض شراكته مع الإسباني ميغيل مونيوز الذي احتفل بـ14 لقبا مع النادي الملكي في بداية ستينيات وأواسط سبعينيات القرن الماضي.

Carlo Ancelotti has won his 15th title with Real Madrid, making him the manager with 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐬𝐭 trophies in the club's history! 🏆🌟 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃! 🇮🇹✨#CarloAncelotti #RealMadrid #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/g3wMEpdi46 — Sportskeeda Football (@skworldfootball) December 18, 2024

ألقاب أنشيلوتي مع ريال مدريد:

الدوري الإسباني: مرتان.

كأس ملك إسبانيا: مرتان.

كأس السوبر الإسباني: مرتان.

دوري أبطال أوروبا: 3 مرات.

كأس السوبر الأوروبي: 3 مرات.

كأس العالم للأندية: مرتان.

كأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال": مرة واحدة.

وما زال بإمكان أنشيلوتي تعزيز مكانته كأكثر مدرب نجاحا في تاريخ النادي الملكي، إذ ينافس الفريق هذا الموسم 2024-2025 على ألقاب الليغا وكأس الملك ودوري الأبطال وكذلك كأس العالم للأندية بشكلها الجديد والمقرر إقامتها الصيف القادم بالولايات المتحدة. ويرتبط أنشيلوتي مع ريال مدريد بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.

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يذكر أن مياتوفيتش دافع عن قميص ريال مدريد كلاعب في الفترة ما بين 1996 حتى 1999 وفاز مع النادي الملكي بـ4 ألقاب هي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الإنتركونتننتال.

كما تقلّد منصب المدير الرياضي في ريال مدريد في الفترة بين 2006 و2009.