نجم سابق لريال مدريد يطالب بإقالة أنشيلوتي

نصح أحد النجوم السابقين لريال مدريد رئيس النادي فلورنتينو بيريز بإقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من قيادة الفريق في نهاية الموسم الحالي بغض النظر عن النتائج.

ولا يقدم ريال مدريد النتائج المتوقعة منه خلال الموسم الحالي، إذ فقد صدارة الدوري الإسباني لغريمه برشلونة وفشل في التأهل المباشر لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

ويؤمن اللاعب السابق للريال، الصربي بريدراغ مياتوفيتش (56 عاما) بضرورة رحيل أنشيلوتي عن ريال مدريد في الصيف القادم والتعاقد مع تشابي ألونسو المدرب الحالي لباير ليفركوزن الألماني خلفا له.

وقال مياتوفيتش خلال ظهوره في برنامج "إل كافيليتو" (El Cafelito) الإسباني: "قلت مرات عديدة إن أنشيلوتي قام بعمل رائع خلال فترتيه مع ريال مدريد، إنه المدرب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي، وأعتقد أن لا أحد سيكون قادرا على تجاوزه".

وأضاف: "كرة القدم الآن تتجه نحو عدم الصبر على المدربين واللاعبين، وبالتالي لن يكون هناك مدرب آخر سيتمتع بفترة طويلة ليحقق ما حققه أنشيلوتي من ألقاب لريال مدريد".

وبعدها انقلب مياتوفيتش ليوجّه سهام النقد لأنشيلوتي بقوله "أعتقد أنه بغض النظر عن كيفية انتهاء هذا الموسم، يجب أن يرحل أنشيلوتي عن ريال مدريد".

