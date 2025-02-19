خسائر مليونية لمانشستر يونايتد بسبب إقالة تين هاغ وتراجع الإيرادات

أعلن مانشستر يونايتد تسجيل خسارة صافية معدلة بلغت 6.2 ملايين جنيه إسترليني (7.80 ملايين دولار) في الربع الثاني بسبب انخفاض الإيرادات إذ نافس النادي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم الأقل ربحية بدلا من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال الرئيس التنفيذي عمر برادة -في بيان- اليوم الأربعاء: "ندرك التحديات التي نواجهها لتحسين وضع فريقنا للرجال في الدوري، ونعمل جميعا بكل جد وبشكل جماعي لتحقيق ذلك".

ويحتل النادي حاليا المركز الـ15 في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) على بعد 3 مراكز فقط من منطقة الهبوط.

وانخفضت إيرادات الشركة في الربع المنتهي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 12% إلى 198.7 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار)، مما أدى إلى خسارة صافية معدلة مقارنة بربح قدره 19.3 مليون جنيه إسترليني (24.30 مليون دولار) قبل عام.

وكان أحد أسباب هذا الانخفاض هو تراجع إيرادات البث بنسبة 42%، إذ انخفضت من 106.4 ملايين جنيه إسترليني (133.9 مليون دولار) إلى 61.6 مليون جنيه إسترليني (77.55 مليون دولار).

وقال النادي إن السبب في ذلك هو مشاركة يونايتد في الدوري الأوروبي مقارنة بدوري أبطال أوروبا في موسم 2023-2024.

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ومع ذلك، توقع نادي كرة القدم الإنجليزي تحقيق ربح أساسي سنوي معدل عند الحد الأعلى من النطاق السابق للنادي، الذي يتراوح بين 145 مليون جنيه إسترليني (182.5 مليون دولار) و160 مليون جنيه إسترليني (201.4 مليون دولار)، مع الإبقاء على توقعات الإيرادات للعام بأكمله دون تغيير.

تكلفة إقالة تين هاغ وأشوورث

أنفق مانشستر يونايتد ما مجموعه 14.5 مليون جنيه إسترليني (18.3 مليون دولار) لإقالة مدربه الهولندي إريك تن هاغ ومديره الرياضي دان أشوورث وأعضاء آخرين في الجهاز الفني لفريقه لكرة الفدم، وفقًا لأحدث حسابات العملاق الإنجليزي المتعثر التي نُشرت الأربعاء.

وتم الكشف عن التكلفة المالية لتلك القرارات في نتائج يونايتد للربع المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول تحت مسمى "البنود الاستثنائية".

وقال يونايتد -في بيان- إن "كلفة البنود الاستثنائية للربع كانت 14.5 مليون جنيه إسترليني (18.24 مليون دولار)"، مضيفا أن "هذا يتعلق بالتكاليف المرتبطة برحيل المدير السابق للفريق الأول إريك تن هاغ وأعضاء مختلفين من الجهاز الفني لكرة القدم".

وأكد يونايتد في نتائج الربع الأول أن قيمة المكافأة التي حصل عليها تن هاغ وطاقمه الفني بلغت 10.4 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار)، وهو ما يشير إلى أن رحيل آشوورث كلّف نحو 4.1 ملايين جنيه إسترليني (5.1 ملايين دولار).