شاهد.. مشجعون يعتدون على لاعبي فريقهم بعد خسارة مباراة في إنجلترا

اندلع شجار عنيف بين مشجعين ولاعبي فريقهم بعد نهاية مباراة في إحدى بطولات الهواة في إنجلترا، حيث انتشر مقطع فيديو يوثّق الحادثة التي وصفتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنها "فضيحة".

وأكدت الصحيفة أن الحادثة وقعت بعد نهاية مباراة ماينهيد إف سي ضد ستوكوود غرين ضمن منافسات دوري مقاطعة سومرست الريفية.

وتلقى ماينهيد هدفا في اللحظات الأخيرة ليخسر الفريق بنتيجة 1-2 هو ما أثار غضب عدد من مشجعي الفريق.

وبعد صافرة النهاية توّجه لاعبو ماينهيد إلى غرفة الملابس، وفي الطريق إلى هناك اشتبك عدد من المشجعين من اثنين من اللاعبين لتتطور الأمور بسرعة.

وتلقى أحد اللاعبين العديد من اللكمات والضربات قبل أن يتمكن من الدخول إلى غرف الملابس في وقت حاولت فيه مجموعة من المشجعين اقتحام الغرفة.

وأصدر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أدان فيه الحادثة وأكد أيضا أنه فتح تحقيقا فيما جرى.

وجاء في البيان "نحن في نادي ماينهيد إف سي على دراية تامة بما حدث، وشعرنا بخيبة أمل بسبب الحادث الذي وقع في النادي بعد ظهر أمس".

وأضاف "يتم حاليا التحقيق في الأمر، ونظرا لأن التحقيق لا يزال جاريا لن نقدم أي تعليقات أخرى في الوقت الحالي".

بدوره أصدر ستوكوود غرين بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أكد من خلاله أنه لم يكن طرفا في هذا الشجار على الإطلاق.

وقال البيان "نحن على علم بوجود مقطع فيديو متداول يظهر مشاجرة بعد مباراتنا في ماينهيد يوم السبت الماضي، نرى أنه من الضروري الإعلان أنه لم يكن لنا أي دور في الحادث وأن جميع لاعبينا وموظفينا كانوا في غرفة تبديل الملابس في ذلك الوقت".

CLUB STATEMENT|

We are aware that there is a video circulating of an altercation after our game at Minehead on Saturday.

The club feels it is necessary to state we had no involvement in the incident, and all of our players/staff were in the changing room at the time. #SGFC

— Stockwood Green FC (@StockwoodGreen) February 17, 2025