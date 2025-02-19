بالميراس يصف حملة نيمار ضد ملاعب البرازيل بـ"السطحية"

قال نادي بالميراس المنافس في دوري الأضواء البرازيلي لكرة القدم إنه لا يوجد أي أساس علمي لمزاعم نيمار وتياغو سيلفا وممفيس ديباي الذين كانوا ضمن مجموعة من اللاعبين أطلقوا حملة للمطالبة بعدم خوض مباريات على ملاعب العشب الصناعي في البرازيل.

ويعد بالميراس ونادي بوتافوغو (حامل اللقب) ونادي أتلتيكو باراناينسي الذي هبط للدرجة الثانية من بين الأندية التي تستخدم العشب الصناعي.

ودفعت تكاليف الاستثمار والصيانة المرتفعة الأندية بكافة أنحاء العالم للجوء إلى ملاعب العشب الصناعي.

وتستخدم عديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ملاعب تجمع بين العشب الطبيعي والصناعي، إذ لا يُسمح باستخدام ملاعب يغطيها العشب الصناعي بالكامل.

والعام الماضي، صوتت أندية الدوري الأسكتلندي الممتاز على منع استخدام العشب الصناعي اعتبارا من موسم 2026-2027.

لماذا يحتج اللاعبون على العشب الصناعي؟

يعتقد نيمار وديباي وسيلفا، إلى جانب لاعبين آخرين، أن العشب الصناعي يزيد من مخاطر الإصابة ويؤثر سلبيا على جودة اللعب. وفي بيان مشترك، قالوا: "كرة القدم طبيعية وليست صناعية".

وقال اللاعبون -في بيان مشترك- أمس الثلاثاء: "من المقلق رؤية الاتجاه الذي تسلكه كرة القدم البرازيلية. إنه لأمر سخيف أن نناقش اللعب على العشب الصناعي في ملاعبنا".

وأوضح البيان أنه "من الناحية الموضوعية، مع حجم وسمعة كرة القدم لدينا، لا ينبغي أن يكون هذا النقاش خيارا على الإطلاق.. في الدوريات الأكثر احتراما في العالم، يتم الاستماع إلى اللاعبين ويتم ضخ استثمارات لضمان جودة أرضية الملعب".

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وتابع "إذا كانت البرازيل ترغب في أن تلعب دورا بارزا عالميا، فإن الخطوة الأولى التي ينبغي لها أن تتخذها هي المطالبة بجودة الملعب الذي يلعب عليه اللاعبون ويتدربون عليه.. المباريات الاحترافية لكرة القدم لا تُلعب على العشب الصناعي".

ردّ بالميراس

في المقابل، قال بالميراس إنه على الرغم من أنه يرى النقاش حول جودة الملاعب البرازيلية مسألة بالغة الأهمية، فإن القضية لن تُحل "بانتقادات سطحية تفتقر للأساس العلمي".

وأضاف النادي -الذي يقع مقره في ساو باولو- أن ملعبه الصناعي معتمد من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) ويخضع لمراجعة سنوية منذ تنفيذه عام 2020 لضمان أن أرضية الملعب تتبع نفس معايير ملاعب العشب الطبيعي وفي حالة ممتازة.

وتابع "لا يوجد أي دليل علمي على أن خطر الإصابة في الملاعب الصناعية أعلى من ملاعب العشب الطبيعي… وأظهرت استطلاعات مختلفة أن فريقنا المنافس في دوري الأضواء يعاني من معدلات إصابات أقل على مدار السنوات الخمس الماضية".