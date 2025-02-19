إيقاف بيلينغهام مباراتين وريال مدريد يستأنف

أوقف الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني مباراتين لطرده المباشر بسبب ألفاظ بذيئة لحكم المباراة ضد أوساسونا السبت في المرحلة الـ24، بحسب ما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني بيانا أعلنت فيه إيقاف العديد من اللاعبين الذين تلقوا إنذارات أو طردوا نهاية الأسبوع الماضي، بينهم بيلينغهام الذي سيغيب -بسبب "تصرفه المزدري" تجاه حكم المباراة خوسيه لويس مونويرا مونتيرو- عن المباراتين المقبلتين ضد جيرونا وريال بيتيس.

وتعتبر العقوبة أقل بكثير مما كان يواجهه الدولي الإنجليزي في البداية (بين 4 و12 مباراة بسبب الإهانات) لكن "الملكي" اعتبرها غير عادلة، وأكد نيته استئنافها.

وزعم لاعب ريال مدريد -الذي ينفي إهانة الحكم- أن هناك "سوء تفاهم" وأن تقرير الحكم "لا يتطابق" مع الكلمات التي قالها.

وقال بيلينغهام بالمنطقة المختلطة "من الواضح أن الحكم ارتكب خطأ، إنه خطأ في التواصل. لا أريد تكرار ما قلته لكنه مثل الكلمات التي قلتها لم تكن هناك إهانة، يمكن رؤية ذلك بوضوح في الفيديو، لم أكن أتحدث إلى الحكم، كنت أتحدث إلى نفسي. إنه سوء تفاهم، اعتقد أنني أقول ذلك ضده".

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ويرى ريال أن هذه الحادثة بمثابة دليل آخر على أن نظام التحكيم الإسباني "فاسد من الداخل وفقد مصداقيته تماما" حيث قال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي إن فريقه "عوقب" بقرارات غير مفهومة في آخر 3 مباريات بالدوري.

وأوضحت الصحافة الإسبانية أن حكم المباراة -الذي اتهمته العديد من وسائل الإعلام بتضارب في المصالح- أصبح الآن موضوع تحقيق داخلي من قبل الاتحاد ولن يقوم بالتحكيم في الدوري حتى نهاية الموسم.