فينيسيوس يشتري ناديا في البرتغال

كشفت تقارير صحفية أن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، استحوذ على ملكية نادي إف سي ألفيركا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية في البرتغال. وسار فينيسيوس على خطى زميله في الفريق كيليان مبابي الذي استحوذ على فريق كاين الفرنسي منذ أشهر.

وأشارت صحيفة "آس" نقلا عن صحيفة "ريكورد" إلى أن فينيسيوس إلى جانب مستثمرين برازيليين وبرتغاليين اشتروا النادي المرشح للصعود لدوري الأضواء البرتغالي.

ويحتل ألفيركا المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية البرتغالي برصيد 38 نقطة من 22 مباراة، وبفارق نقطتين فقط خلف تونديلا المتصدر، وأعلن المالك الحالي ريكاردو فيسينتين بيع حصته إلى فينيسيوس وشركائه والتي تتراوح بين 70 و80%.

وسيتولى الرئيس التنفيذي الحالي ماتيوس أورنيلاس إدارة نادي ألفيركا حتى نهاية الموسم، ويضم النادي البرتغالي 15 لاعبا برازيليا ويتولى تدريبه البرتغالي فاسكو بوتيلهو دا كوستا.

ومن المنتظر أن يتم خلال الأسابيع المقبلة، الإعلان عن أسماء الملاك الجدد للنادي الذين سيرافقون فينيسيوس في مغامرته في ملكية النادي في حين لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

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ويقع نادي ألفيركا، في ألفيركا دو ريباتيجو، على مشارف لشبونة، وأمضى 5 مواسم في الدوري البرتغالي الممتاز، وهو نفس عدد المواسم التي قضاها في دوري الدرجة الثانية.

ويعود تاريخ ألفيركا إلى عام 1939، حيث لعب في دوري النخبة البرتغالي لعدة مواسم ولكن في عام 2005 عانى من أزمة مالية خطيرة انتهت بإفلاسه، وفي عام 2021 نهض من الرماد مجددا وأصبح الآن على بعد خطوة واحدة من العودة إلى قمة كرة القدم البرتغالية.