موعد مباراة سوريا ضد تايلند في كأس آسيا للشباب وقنوات البث المباشر

نستعرض قنوات البث المباشر وموعد المباراة المهمة لمنتخب سوريا ضد تايلند في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة في الدور الأول لبطولة كأس آسيا للشباب لكرة القدم، المقامة حاليا في الصين.

وتقام المباراة الخميس في 20 فبراير/شباط الجاري على ملعب "مركز لونغهوا الثقافي والرياضي" في مدينة شينزن الصينية.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة صباحا (10:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة ودمشق.

قنوات البث المباشر لمباراة سوريا وتايلند:

Bein Sports HD 5

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وكان منتخب سوريا أهدر فوزا كان في المتناول أمام اليابان التي سجل لاعبوها هدف التعادل في الدقيقة الـ85 لتنتهي المواجهة في الجولة الثانية بالتعادل 2-2. وشهدت المباراة الثانية في نفس المجموعة أيضا فوز كوريا الجنوبية 4-1 على تايلند.

وانفردت كوريا الجنوبية بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لليابان، ونقطة وحيدة لسوريا، في حين بقي رصيد تايلند خاليا من النقاط في ذيل الترتيب.

وبذلك، ضمنت كوريا الجنوبية مبكرا الحصول على إحدى بطاقتي التأهل لدور الثمانية عن تلك المجموعة، قبل خوض الجولة الأخيرة.

إعلان

وفي الجولة الثالثة (الأخيرة)، تلتقي اليابان مع كوريا الجنوبية.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الجمعة الماضي فوز كوريا الجنوبية 2-1 على سوريا، وانتصار اليابان بثلاثية نظيفة على تايلند.

ويعبر لدور الثمانية المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع بالدور الأول للمسابقة.

والمنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية سوف تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 في تشيلي.