مدرب منتخب سوريا تحت 20 عاما: التعادل مع اليابان أدخلنا بحسابات معقدة

أبدى محمد قويض، مدرب منتخب سوريا تحت 20 عاما عدم رضاه عن تعادل فريقه 2-2 مع نظيره الياباني، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة في الدور الأول لبطولة كأس آسيا للشباب لكرة القدم، المقامة حاليا في الصين.

وعلى ملعب "مركز لونغهوا الثقافي والرياضي" بمدينة شينزن الصينية، سجل محمد المصطفى وأحمد صوفي هدفي سوريا في حين أحرز يوتو أوزيكي ورينتو تاكاوكا، هدفي المنتخب الياباني.

وشهدت المباراة الثانية في المجموعة نفسها أيضا فوز كوريا الجنوبية 4-1 على تايلند.

وانفردت كوريا الجنوبية بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لليابان، ونقطة وحيدة لسوريا، في حين بقي رصيد تايلند خاليا من النقاط في ذيل الترتيب.

وبذلك، ضمنت كوريا الجنوبية مبكرا الحصول على إحدى بطاقتي التأهل لدور الثمانية عن تلك المجموعة، قبل خوض الجولة الأخيرة.

وقال قويض عقب اللقاء: "كانت المباراة تكتيكية من الفريقين، نحن كنا نلعب بحساب الفوز فقط، لأن التعادل كان سيجعلنا ندخل في حسابات معقدة".

إعلان

وأضاف "اليوم كنا جيدين، وأفضل من المباراة الأولى أمام جمهورية كوريا، وكان الفريق منضبطا، وهاجمنا وسجلنا، لكن كان هنالك هفوات في الدفاع، خاصة في الدقائق الأخيرة حيث تلقينا هدف التعادل".

وتابع أنه "بشكل عام هناك رضا عن أداء الفريق، منتخب اليابان متفوق ومستعد جيدا، وهنالك فوارق كبيرة بيننا وبينهم، ولكننا جاريناهم في كل شيء، رغم أننا عانينا قليلا في الكرات العالية، لأنهم يمتازون أكثر منا في عنصر طول القامة".

وكشف مدرب سوريا في ختام تصريحاته، التي أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "يجب الحذر عند اللعب أمام فريق مثل اليابان، وبالتالي كنا نعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، وقد كان بإمكاننا أن نسجل هدف الفوز في الثواني الأخيرة، لكن الحظ لم يحالفنا".

وتقام الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة بعد غد الخميس، حيث تلتقي سوريا مع تايلند، واليابان مع كوريا الجنوبية.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الجمعة الماضي فوز كوريا الجنوبية 2-1 على سوريا، وانتصار اليابان بثلاثية نظيفة على تايلند.

ويعبر لدور الثمانية المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع بالدور الأول للمسابقة.

وتتأهل إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية لتمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 في تشيلي.