مدرب منتخب سوريا تحت 20 عاما: التعادل مع اليابان أدخلنا بحسابات معقدة

أبدى محمد قويض، مدرب منتخب سوريا تحت 20 عاما عدم رضاه عن تعادل فريقه 2-2 مع نظيره الياباني، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة في الدور الأول لبطولة كأس آسيا للشباب لكرة القدم، المقامة حاليا في الصين.

وعلى ملعب "مركز لونغهوا الثقافي والرياضي" بمدينة شينزن الصينية، سجل محمد المصطفى وأحمد صوفي هدفي سوريا في حين أحرز يوتو أوزيكي ورينتو تاكاوكا، هدفي المنتخب الياباني.

وشهدت المباراة الثانية في المجموعة نفسها أيضا فوز كوريا الجنوبية 4-1 على تايلند.

وانفردت كوريا الجنوبية بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لليابان، ونقطة وحيدة لسوريا، في حين بقي رصيد تايلند خاليا من النقاط في ذيل الترتيب.

وبذلك، ضمنت كوريا الجنوبية مبكرا الحصول على إحدى بطاقتي التأهل لدور الثمانية عن تلك المجموعة، قبل خوض الجولة الأخيرة.

وقال قويض عقب اللقاء: "كانت المباراة تكتيكية من الفريقين، نحن كنا نلعب بحساب الفوز فقط، لأن التعادل كان سيجعلنا ندخل في حسابات معقدة".

