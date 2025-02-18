"خف على أطفالك".. تهديدات خطيرة لحكمٍ طرَد بيلينغهام لاعب ريال مدريد

تلقى الحكم خوسيه لويس مونويرا تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طرده الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد خلال مباراة الفريق الملكي الأخيرة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

وأشهر الحكم مونويرا البطاقة الحمراء في وجه بيلينغهام في الدقيقة 40 بعدما بدا كأن لاعب ريال مدريد يشتكي من أحد قراراته ثم يشتمه، قبل أن يوجه إيماءة بذراعيه، وتبادل الطرفان الحديث قبل أن يخرج الحكم البطاقة الحمراء.

وتسببت البطاقة الحمراء التي نالها بيلينغهام بجدل كبير في إسبانيا خلال الأيام الماضية، ونفى اللاعب أن يكون وجّه أي إهانة أو شتما للحكم فيما استأنف ريال مدريد ضد عقوبة الطرد.

وخلال المباراة نفسها التي أقيمت لحساب الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، احتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح أوساسونا سجل منها هدف التعادل 1-1، وبهذه النتيجة بات ريال مدريد مهددا بفقدان الصدارة لصالح غريمه برشلونة.

واضطر الحكم مونويرا إلى إغلاق التعليقات على حسابه في إنستغرام بسبب الإهانات والتهديدات التي يتعرض لها حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن الحكم الأندلسي تلقا سيلا من الكلمات بالتهديدات والشتائم قبل إقفال التعليقات، على غرار "عائلتك ستكون… (مع رموز تعبيرية لسكين وقطرة دم)"، "الله سيحاسبك" و"في المرة القادمة التي يأتي فيها إلى البرنابيو، لا تدعوه يتنفس"، كما تساءل بعض المعلقين عما إذا كان أي شخص يعرف عنوان الحكم.

📸 Munuera Montero, árbitro del Osasuna – Real Madrid de @LaLiga, está recibiendo miles de insultos y amenazas en su último post de Instagram 😳 Más de 89.000 comentarios en dicho post ❌ ¡¡¡NO A LOS VIOLENTOS!!! ❌ pic.twitter.com/0xohn1lFTm — Tiempo de Juego (@tjcope) February 16, 2025

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بدورها عن بعض الإهانات التي وُجهت إلى الحكم وعائلته مثل: "سأقتلك"، "يجب أن تخاف على أطفالك"، "سنراك في الشارع وسنتركك أعرج".

وتجاوزت آخر تغريدة على حساب مونويرا في إنستغرام ألف تعليق قبل أن يقرر الحكم إغلاق التعليقات لتجنب المزيد من التهديدات بالقتل والإهانات.

وكرر بيلينغهام اعتذاره لزملائه بعد واقعة طرده أمام أوساسونا، مؤكدا أنه لم يوجه أي إهانة للحكم وأن ما حدث مجرد سوء تفاهم ليس أكثر.

وعبر حسابه في إنستغرام كتب اللاعب الإنجليزي "بعد كل ما قيل عن سوء التفاهم، أردت فقط أن أعتذر مرة أخرى عن وضع زملائي في الفريق في موقف صعب وأشكر الجماهير على دعمهم وتفهمهم. أراكم يوم الأربعاء".