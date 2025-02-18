لاعب كونغولي يغير جنسيته الرياضية لتمثيل منتخب الصين

في خطوة مفاجئة، قرر المهاجم الكونغولي أوسكار ماروتو، تغيير جنسيته الرياضية لتمثيل منتخب الصين على المستوى الدولي.

جاء هذا القرار عقب مسيرة حافلة في الدوري الصيني الممتاز، حيث تألق اللاعب الذي يلعب حاليا كمهاجم في نادي يونان يوكون وتمكن من جذب اهتمام المسؤولين الصينيين الذين رأوا فيه إضافة قيّمة لمنتخبهم الوطني.

وذكر موقع "أفريكا فووت يونايتد" أن ماروتو المولود في مدينة كينشاسا، لعب لعدة أندية بارزة في الصين، وحصل رسميًا على الجنسية الصينية بعد استيفائه جميع المتطلبات القانونية والإدارية.

وقال ماروتو خلال مقابلة صحفية مؤخرا "لقد نشأت في الصين وأعيش هنا منذ فترة طويلة. يمكنني أن أقول أيضًا أنني تدربت في الدوري الصيني المحترف".

وتعكس هذه الخطوة سعي الصين لتعزيز منتخبها بلاعبين محترفين من خلفيات متنوعة، في إطار جهودها لتطوير كرة القدم الوطنية.

كما يبرز هذا القرار سياسة الصين في تجنيس المواهب الأجنبية التي أثبتت جدارتها في الدوري المحلي.

تمثيل المنتخب الصيني

وبات ماروتو متاحًا لتمثيل المنتخب الصيني في المنافسات الدولية المقبلة. ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في المباريات الودية القادمة ضمن مرحلة اندماجه مع المنتخب الجديد.

إعلان

وكشف موقع "ميديا كونغو" أن ماروتو تلقى دعوة أولية للانضمام إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الصيني استعدادًا للتصفيات المقبلة.

ومن المتوقع أن يضيف اللاعب قوة هجومية كبيرة للفريق، لا سيما مع تألقه في الدوري المحلي وسرعة تأقلمه مع أسلوب اللعب الصيني.

كما أشاد مدرب المنتخب الصيني برانكو إيفانكوفيتش، بمستوى ماروتو، معربًا عن ثقته في قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة خلال البطولات المقبلة.

ردود فعل متباينة

وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين الجماهير والمتابعين؛ حيث اعتبر البعض أن هذه الخطوة تعكس انفتاح الصين على استقطاب المواهب الكروية، بينما رأى آخرون أن تجنيس اللاعبين قد يحدّ من فرص اللاعبين المحليين في الظهور على الساحة الدولية.

وهذه ليست الخطوة الأولى من نوعها؛ فقد قامت الصين خلال السنوات الأخيرة بتجنيس عدد من اللاعبين الأجانب لدعم منتخبها الوطني، من أبرزهم البرازيلي إلكيسون.

وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز أداء المنتخب، خاصة في المراكز التي تعاني من ضعف المواهب المحلية، إلا أن النتائج لم تكن مؤثرة بشكل كبير، حيث لا يزال المنتخب الصيني يواجه تحديات كبيرة في البطولات الكبرى رغم استقطاب هذه الأسماء.