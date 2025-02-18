شاهد.. ميلان يودّع أبطال أوروبا وفينورد يضرب موعدا مع أرسنال أو إنتر في ثمن النهائي

ودّع فريق ميلان الإيطالي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد التعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام فينورد الهولندي 1-1 في إياب الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي، اليوم الثلاثاء.

وبات فينورد أيضا أول المتأهلين من مرحلة الملحق، وينتظر في قرعة ثمن النهائي التي تجرى يوم الجمعة مواجهة إما إنتر ميلان الإيطالي أو أرسنال الإنجليزي، اللذين تأهلا مباشرة بعد تواجدهما ضمن أول 8 أندية في جدول الترتيب بمرحلة الدوري.

لم يستفد ميلان من هدف مبكر للغاية سجله المهاجم المكسيكي سانتياجو خيمينيز بضربة رأس بعد مرور 40 ثانية من المباراة التي تقام على ملعب سان سيرو.

ورفع خيمينيز يده اعتذارا للجماهير وتقديرا لمشاعر فريقه القديم، حيث انضم إلى ميلان قادما من فينورد في يناير/كانون الثاني الماضي مقابل 30 مليون يورو (31 مليون دولار).

ورفع المهاجم المكسيكي رصيده إلى 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا منها 5 أهداف بقميص فينورد الهولندي، كما سجل هدفين بقميص ميلان في بطولة الدوري الإيطالي.

وكانت نقطة التحول في المباراة حصول الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان على إنذار ثانٍ بعد تحايله بالسقوط داخل منطقة الجزاء، ليحصل على بطاقة حمراء، ويكمل الفريق الإيطالي اللقاء بعشرة لاعبين.

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واستغل الفريق الهولندي النقص العددي، ونجح في إدراك التعادل بهدف للأرجنتيني خوليان كارانزا في الدقيقة 73 سجله بضربة رأس بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى لعبها هوجو بوينو.

وعانى ميلان كثيرا في ظل النقص العددي، ولم ينجح في تسجيل هدف ثانٍ لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، ويتأهل فينورد الهولندي بفضل فوزه ذهابا بهدف دون رد في مدينة روتردام، الأسبوع الماضي.

وكان ميلان أنهى مشواره في مرحلة الدوري برصيد 15 نقطة في المركز 13 من أصل 36 ناديا، بينما جمع فينورد الرصيد نفسه لكنه حل في المركز 19 بجدول الترتيب.