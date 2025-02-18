هزيمة المخضرم ديوكوفيتش وخروجه مبكرا من بطولة قطر المفتوحة للتنس

خرج نجم التنس الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش من الدور الثاني لبطولة قطر المفتوحة للتنس بخسارته المفاجئة على يد الإيطالي ماتيو بيرتيني.

وحسم بيرتيني الفوز على ديوكوفيتش المصنف الثالث للبطولة بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-6 و6-2.

وحقق بيرتيني فوزه الثاني هذا العام، والأول له على أحد المصنفين العشرة الأوائل على العالم منذ عام 2023، كما سجل فوزه الأول على ديوكوفيتش، بعد أن تغلب عليه الصربي المخضرم في دور الثمانية من بطولة رولان غاروس ونهائي بطولة ويمبلدون في 2021.

وقال بيرتيني (28 عاما) "إنه إنجاز كنت أتطلع إليه منذ فترة طويلة، لقد واجهت ديوكوفيتش في البطولات الأكثر أهمية، كنت أتمنى الفوز في واحدة من المواجهات السابقة".

وأضاف "سعيد للغاية بأدائي، سعيد حقا لأنني استمتعت بوقتي خلال المباراة، وهو الشيء الأكثر أهمية".

ولحق الروسي دانييل ميدفيديف بركب المتأهلين لدور الـ16 في بطولة قطر المفتوحة للتنس للرجال، اليوم الثلاثاء بفوزه على مواطنه كارين خاشانوف في دور الـ32.

وفاز ميدفيديف، المصنف الرابع للبطولة والسادس على العالم، على خاشانوف بمجموعتين مقابل مجموعة بعد مباراة استغرقت ساعتين و33 دقيقة.

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ويلتقي ميدفيديف في دور الـ16 مع البلجيكي زيزو بيرجس الذي تغلب على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت.