فليك يعلّق بحسم على غضب ليفاندوفسكي واستبعاد كوندي من التشكيلة

علّق مدرب برشلونة هانسي فليك على ردة فعل هداف النادي الكتالوني روبرت ليفاندوفسكي، عندما تم استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام رايو فاليكانو في الجولة الـ24 من الليغا.

واعتلى برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على رايو فاليكانو بهدف نظيف.

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وكانت ركلة الجزاء التي أحرز من خلالها ليفاندوفسكي الهدف هي من صنعت الفارق في المباراة، لكنه بدا غاضبا عندما تم استبداله بفيران توريس في الدقيقة 81 من المباراة، كما جرت العادة.

بعد المباراة أجاب فليك عن سؤال حول ردة فعل اللاعب البولندي "أتفهم الموقف جيدا. يريد أن يستمر في الملعب لتسجيل المزيد من الأهداف. أساند ليفاندوفسكي وأمنحه دوما الفرصة للمشاركة منذ البداية".

لكنه استدرك "أقوم بالتغييرات حينما أرى ذلك مناسبا، وعليه قبول ذلك".

لاعب آخر من بين أكثر اللاعبين استخداما في برشلونة هو الظهير الأيمن جول كوندي، لكن تم استبعاده من مباراة رايو فاليكانو وحل محله هيكتور فورت.

وكشفت تقارير أن بقاء كوندي على دكة البدلاء جاء على خلفية تأخره عن اجتماع الفريق.

وقال فليك "إنه جزء من كرة القدم، تحدث مثل هذه الأشياء. أعتقد أنه يوم المباراة وبالنسبة لي قبل المباراة نعلم جميعا ما يجب علينا فعله. ربما يكون هناك اجتماعان أو ثلاثة مع اللاعبين، ومن المهم جدا أن يحضروا الاجتماعات. ليس من الصعب الحضور والامتثال. الأمر يتعلق بالاحترام. يجب أن أتحدث معه. لقد وصل متأخرا، لكنها قاعدة يجب توضيحها. هذا ما حدث اليوم".

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وتعليقا على ذلك قال كوندي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" "إنه جزء من كرة القدم، هذا أمر يحدث ونتركه هناك".

ويتبع مدرب بايرن ميونخ السابق نهجا صارما مع لاعبيه، ويسعى إلى غرس الانضباط داخل صفوف النادي الكتالوني.