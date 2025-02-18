مجلس الشيوخ الفرنسي يسعى لحظر الحجاب والسجود في المباريات

يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مقترح مشروع قانون يحظر ما أطلق عليه الرموز الدينية في الرياضة، وهو قانون يستهدف حظر الحجاب بالملاعب ومنع السجود خلال الاحتفال بالأهداف.

وتقدم بهذا المقترح ميشال سافين ونواب آخرون من كتلة الجمهوريين التي تملك الأغلبية، إلى لجنة الثقافة والتربية والاتصال والرياضة.

وتبدأ الجلسة المخصصة لمشروع القانون بعد ظهر اليوم ويمكن أن تستمر حتى المساء.

ويريد نواب الكتلة تطبيق حظر على الرموز الدينية في قطاع الرياضة بدعوى الالتزام بعلمانية الدولة، في خطوة مماثلة للحظر الساري في المدارس الفرنسية.

ومن المتوقع أن يثير مثل هذا المقترح الجدل في بلد يضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا.

وتفرض بعد الاتحادات حظرا بالفعل على ارتداء الرموز الدينية مثل اتحادي كرة السلة وكرة الطائرة وكرة القدم في حين لا تفرض اتحادات أخرى مثل الرجبي والتنس والجودو وألعاب القوى هذا الحظر.

استهداف الحجاب

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" عن ميشال سافين قوله: "يجد الحكام أنفسهم أمام وضعيات يتعين عليهم إدارتها أو أنهم يجدون صعوبة في التعامل معها، مثل وجود أشخاص ورياضيين ولاعبات يحملون رموزا دينية وبشكل خاص الحجاب".

ورغم أن كل المحظورات تستهدف اللاعبين المسلمين خاصة، قال سافين إن "المبادرة تشمل كل الأديان".

ويعني ذلك منع سجود اللاعبين بعد الأهداف، كما سيحظر إفطار اللاعبين في الملاعب كما كان يحدث سابقا.

ويقترح مشروع القانون حظرا على تحويل المرافق الرياضية إلى بيت صلاة أو ارتداء لباس سباحة ديني في المسابح العمومية.

وستنظر اللجنة بمجلس الشيوخ في نص مشروع القانون المقترح وما إذا كان يتعين عليها إدخال تعديلات حتى يونيو/حزيران المقبل.