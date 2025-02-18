فليك يطالب لاعبي برشلونة بالتواضع بعد صدارة الليغا

أعرب هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن سعادته بعودة فريقه لصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، لكنه اعترف بأن الطريق لا يزال طويلا.

وحقق برشلونة فوزا صعبا بهدف نظيف على ضيفه رايو فايكانو أمس الاثنين في المرحلة 24 بالمسابقة، إذ سجل النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي هدف الفريق الكتالوني الوحيد في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.

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ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة، ليتربع على القمة متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني والمتساوي معه في الرصيد ذاته.

وقال فليك للصحفيين عقب تصدر فريقه ترتيب البطولة للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين "نحن سعداء حقا بالحصول على النقاط الثلاث في مباراة صعبة. النادي والجماهير يستحقون ذلك".

وتحدث المدرب الألماني عن موقف فريقه قبل 14 مباراة من نهاية الدوري "لم يتغير شيء، يتعين علينا مواصلة القتال من أجل البقاء هنا حتى نهاية الموسم".

كما أشاد فليك -في حديثه الذي أورده الموقع الإلكتروني الرسمي لبرشلونة- بلاعبي رايو فايكانو، فقال "إنهم يقومون بعمل رائع، وخاصة في الضغط، وكانوا من أفضل الفرق التي جاءت إلى الملعب الأوليمبيك (معقل برشلونة) هذا الموسم".

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وتطرق مدرب برشلونة إلى الحديث عن أداء لامين جمال نجم الفريق الشاب، إذ قال "إنه يحاول الهجوم وخلق الفرص، وأنا متأكد من أنه سيحظى بحظ أفضل أمام المرمى قريبا".

وأشاد فليك بأداء الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب الفريق، مشيرا إلى أن مواجهة فايكانو كانت تشكل أحدث حلقة في سلسلة من المباريات الرائعة التي يقدمها اللاعب حاليا.