كيليني يشرح الطريقة الوحيدة لإيقاف ميسي ورونالدو

رغم أن الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو يعيشان حاليا الفصل الأخير من مسيرتهما الكروية المذهلة، لكن المقارنات بينهما لا تتوقف وتنقسم الآراء بشأن الأفضل بينهما ومميزات كل منهما.

وغادر ميسي ورونالدو الملاعب الأوروبية بعد سنوات طويلة من التألق، إذ انضم الأول إلى إنتر ميامي الأميركي، بينما اختار الثاني المملكة العربية السعودية للدفاع عن ألوان نادي النصر.

ويبلغ ميسي من العمر حاليا 37 عامل، بينما احتفل رونالدو قبل أيام بعيد ميلاده الـ40، وهو ما يعني أن موعد اعتزالهما كرة القدم اقترب كثيرا، رغم أن أي منهما لم يحدد بعد تلك اللحظة.

من بين النجوم الذين قارنوا بين ميسي ورونالدو المدافع الإيطالي الشهير جيورجيو كيليني نجم يوفنتوس السابق، الذي اعتزل كرة القدم في عام 2023 بعد مسيرة حافلة.

ولعل التصريح الأكثر شهرة لكيليني بخصوص ميسي ورونالدو كان عام 2016، حينما كشف عن الطريقة الوحيدة لإيقاف كل منهما حين كان اللاعب منافسا لهما.

وقال كيليني وقتها "لإيقاف رونالدو يجب منعه من التسديد بالقدم اليمنى، أما إذا أردت إيقاف ميسي فعليك الصلاة قبل مواجهته".

وبعد سنوات وعقب انضمام رونالدو إلى يوفنتوس ولعبه بجواره، لم يتردد كيليني في اعتبار النجم البرتغالي الأفضل في العصر الحديث، ووقتها أشاد بكل منهما لكنه انحاز إلى زميله.

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وانضم رونالدو إلى صفوف اليوفي في عام 2018 قادما من ريال مدريد في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 112 مليون يورو.

وشارك كريستيانو في 134 مباراة مع يوفنتوس بمختلف البطولات، وسجل 101 هدف، وقدم 22 تمريرة حاسمة.

وفاز النجم البرتغالي مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي (مرتين)، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي (مرتين).

واعتزل كيليني (40 عاما) كرة القدم عام 2023 بعد مسيرة حافلة، بدأها في الفرق العمرية مع ليفورنو الذي منحه عقده الاحترافي الأول عام 2000، قبل الانتقال إلى روما وصولا إلى رحلة التألق مع يوفنتوس، حيث لعب طيلة 17 موسما بين 2005 و2022، في مشوار تخلله اللعب لفيورنتينا على سبيل الإعارة موسم 2004-2005.

وبصحبة يوفنتوس الذي دافع عن ألوانه حين أُنزِل إلى الدرجة الثانية عام 2006 بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج، توّج كيليني بلقب الدوري الإيطالي 9 مرات، وبالكأس 5 مرات، ووصل مع "السيدة العجوز" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.

وانضم إلى لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي عام 2021، وتوج معه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بلقب الدوري على حساب فيلادلفيا يونيون.

وعلى الصعيد الدولي، خاض كيليني 117 مباراة بألوان "لاتزوري"، وتوج معه بكأس أوروبا صيف 2021 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في ملعب "ويمبلي".