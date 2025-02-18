موعد ونظام قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد قرعة ثمن نهائي والأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وقنوات البث المباشر.

وتقام القرعة الجمعة 21 فبراير/شباط الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.

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وتبدأ فعاليات القرعة الساعة الثانية بعد الظهر (14:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والواحدة بعد الظهر (13:00) بتوقيت القاهرة والساعة 11 صباحا بتوقيت غرينتش.

والبث الحي والمباشر للقرعة سيكون على القنوات التالية:

بي إن سبورتس الإخبارية (bein sports)

الموقع الرسمي لليويفا

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمراسم عبر موقع الجزيرة نت.

وتأهلت 8 أندية بشكل مباشر إلى دور الـ16، ستنضم إليهم 8 أخرى بعد انتهاء مباريات الإياب لمرحلة خروج المغلوب المقررة الليلة وغدا الأربعاء.

الأندية التي تأهلت مباشرة إلى دور الـ16 حسب مراكزها في مرحلة الدوري:

ليفربول الإنجليزي. برشلونة الإسباني. أرسنال الإنجليزي. إنتر ميلان الإيطالي. أتلتيكو مدريد الإسباني. باير ليفركوزن الألماني. ليل الفرنسي. أستون فيلا الإنجليزي.

ويتنافس 16 ناديا على المقاعد الثمانية المتبقية للدور ثمن النهائي، حيث اقترب بعضها من الظفر بها في حين يبقى الصراع مفتوحا على كل الاحتمالات على بقية المقاعد.

ويبدو أن طريق باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني ممهدا نحو بلوغ دور الـ16 بعد فوزيهما الكبيرين خارج أرضهما على بريست الفرنسي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي على التوالي بنفس النتيجة (3-0).

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وتمتلك أندية ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي الأفضلية بحكم نتيجة الذهاب حيث حقق كل منها الانتصار خارج الديار على مانشستر سيتي الإنجليزي (3-2) وعلى سيلتيك الأسكتلندي (2-1) وموناكو الفرنسي (1-0)، ورغم ذلك يبقى الباب مفتوحا على كل الاحتمالات.

أما المواجهات الأكثر توازنا فستكون بين ميلان الإيطالي وفينورد الهولندي حيث انتصر الأخير على أرضه ذهابا (1-0)، وكذلك مواجهة أيندهوفن الهولندي وضيفه يوفنتوس الإيطالي خاصة أن الثاني حقق فوزا في الذهاب (2-1)، بالإضافة إلى كلوب بروج البلجيكي وأتالانتا الإيطالي على اعتبار أن الأول فاز ذهابا (2-1).

Four games with just one goal between the teams on aggregate ⚽#UCL pic.twitter.com/cBINfANCrV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2025

آلية سحب قرعة دور الـ16

حسب النظام الجديد للبطولة من المقرر أن تواجه الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن النهائي فريقا من المتأهلين عبر مرحلة خروج المغلوب، وذلك بناء على موقعها في جدول الترتيب في مرحلة المجموعات.

مراكز الأندية المتأهلة بشكل مباشر:

المركزان الأول والثاني: ليفربول – برشلونة.

المركزان الثالث والرابع: أرسنال – إنتر ميلان.

المركزان الخامس والسادس: أتلتيكو مدريد – باير ليفركوزن.

المركزان السابع والثامن: ليل – أستون فيلا.

وستتمتع هذه الأندية بميزة استقبال مباراة الإياب على ملعبها.

وحسب النظام الجديد فإن ليفربول المتصدر في مرحلة المجموعات وبرشلونة الثاني سينتظران المتأهل من مواجهة باريس سان جيرمان وبريست أو بنفيكا وموناكو، وسيتم تحديد المواجهتين عبر القرعة.

أما أرسنال وإنتر الثاني والثالث في مرحلة المجموعات فينتظران المتأهل من مواجهة ميلان وفينورد أو يوفنتوس وآيندهوفن، ما يعني أن القرعة ستفرز مواجهتين ناريتين في حال نجحت الفرق الإيطالية في تجاوز عقبة نظيرتها الهولندية.

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وفي الوقت نفسه ينتظر أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن الخامس والسادس في الترتيب، المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد أو سيلتيك وبايرن ميونخ، ما يعني أن القرعة قد تسفر عن ديربي مدريد في حال نجح الريال في التغلب على السيتي، وقمة ألمانية في دور الـ16.

أما آخر مواجهات الدور ثمن النهائي فستكون بين ليل وأستون فيلا السابع والثامن في الجدول، مع أحد المتأهلين من مواجهة كلوب بروج وأتالانتا أو بوروسيا دورتموند وسبورتنغ لشبونة.

قرعة ربع النهائي

وفي نفس اليوم سيُجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة ربع النهائي، ولكن من أجل تحديد الفرق التي ستخوض مباريات الذهاب على أرضها ومن سيلعب الإياب، على اعتبار أن مسار القرعة معروف مسبقا.

وسيتم تقسيم الفرق الثمانية المتأهلة إلى ربع النهائي إلى 4 أوعية بناء على نتائج مباريات دور الـ16، على أن يتم سحب الكرات بشكل عشوائي وأول فريق سيتم سحبه سيلعب الذهاب على أرضه، والثاني سيخوض الإياب على ملعبه.

قرعة نصف النهائي

ستوضع أسماء الأندية المتأهلة إلى نصف النهائي في وعاءين، بحيث يكون الفائز في ربع النهائي الأول مع الفائز في ربع النهائي الثاني في وعاء، والفائز من ربع النهائي الثالث مع الفائز من ربع النهائي الرابع في الوعاء الثاني.

والفريق الذي يتم سحبه أولا سيخوض مباراة الذهاب على أرضه بينما يستضيف الثاني الإياب على ملعبه.

النهائي

تؤكد صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لن يكون هناك قرعة للمباراة النهائية، على اعتبار أن الفرق تم وضعها في مسار معين منذ قرعة دور الـ16، وعليه فإن الطرف الفائز من نصف النهائي على الجانب الأيسر من الجدول سيكون هو الفريق صاحب الأرض في النهائي.

ويحتضن ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ المباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا وذلك يوم السبت 31 مايو/أيار 2025.

🚨Upcoming Champions League Finals: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2024 — Wembley, London, England. 🇩🇪 2025 — Allianz Arena, Munich, Germany. 🇭🇺 2026 — Puskás Aréna, Budapest, Hungary. 🇮🇹 2027 — San Siro, Milan, Italy. (Pending further confirmation) pic.twitter.com/Tg6RKehqv6 — Madrid Zone (@theMadridZone) May 22, 2024