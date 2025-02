موعد ونظام قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد قرعة ثمن نهائي والأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وقنوات البث المباشر.

وتقام القرعة الجمعة 21 فبراير/شباط الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.

وتبدأ فعاليات القرعة الساعة الثانية بعد الظهر (14:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والواحدة بعد الظهر (13:00) بتوقيت القاهرة والساعة 11 صباحا بتوقيت غرينتش.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمراسم عبر موقع الجزيرة نت.

وتأهلت 8 أندية بشكل مباشر إلى دور الـ16، ستنضم إليهم 8 أخرى بعد انتهاء مباريات الإياب لمرحلة خروج المغلوب المقررة الليلة وغدا الأربعاء.

ويتنافس 16 ناديا على المقاعد الثمانية المتبقية للدور ثمن النهائي، حيث اقترب بعضها من الظفر بها في حين يبقى الصراع مفتوحا على كل الاحتمالات على بقية المقاعد.

ويبدو أن طريق باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني ممهدا نحو بلوغ دور الـ16 بعد فوزيهما الكبيرين خارج أرضهما على بريست الفرنسي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي على التوالي بنفس النتيجة (3-0).

وتمتلك أندية ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي الأفضلية بحكم نتيجة الذهاب حيث حقق كل منها الانتصار خارج الديار على مانشستر سيتي الإنجليزي (3-2) وعلى سيلتيك الأسكتلندي (2-1) وموناكو الفرنسي (1-0)، ورغم ذلك يبقى الباب مفتوحا على كل الاحتمالات.

أما المواجهات الأكثر توازنا فستكون بين ميلان الإيطالي وفينورد الهولندي حيث انتصر الأخير على أرضه ذهابا (1-0)، وكذلك مواجهة أيندهوفن الهولندي وضيفه يوفنتوس الإيطالي خاصة أن الثاني حقق فوزا في الذهاب (2-1)، بالإضافة إلى كلوب بروج البلجيكي وأتالانتا الإيطالي على اعتبار أن الأول فاز ذهابا (2-1).

Four games with just one goal between the teams on aggregate ⚽#UCL pic.twitter.com/cBINfANCrV

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2025