ريمونتادا لبرشلونة في 4 جولات و58 يوما تعيده لصدارة الليغا

تتواصل لعبة الكراسي المتحركة في الدوري الإسباني لكرة القدم بالموسم الحالي 2024-2025 بطريقة مثيرة للغاية، بعد أن انتزع برشلونة صدارة الليغا من غريمه ريال مدريد.

وقفز برشلونة إلى القمة -أمس الاثنين- بعد فوزه الصعب على ضيفه رايو فاليكانو 1-0 في ختام مباريات الجولة الـ24 من المسابقة، مستغلا في الوقت نفسه سقوط غريمه ريال مدريد المتصدر السابق وملاحقه أتلتيكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع أوساسونا وسيلتا فيغو على الترتيب، ضمن الجولة ذاتها.

🤜🤛

ليفاندوفسكي يهز شباك رايو فاليكانو أولا من علامة الجزاء#الدوري_الإسباني #برشلونة_رايو_فاليكانو pic.twitter.com/wwWVQbTIHq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2025

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 موعد ونظام قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وقنوات البث المباشر list 2 of 2 كيليني يشرح الطريقة الوحيدة لإيقاف ميسي ورونالدو end of list

ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة وهي نفس حصيلة غريمه ريال مدريد، لكن فارق الأهداف يصّب حاليا في صالح الفريق الكتالوني.

واستعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعد 58 يوما تقريبا من التنازل عنها، وفق ما أكد الموقع الرسمي للنادي الكتالوني على الإنترنت حيث وصف ذلك بأنه "إنجاز معقّد".

وفي الواقع استفاد برشلونة من نتائج الجولات الثلاث الأخيرة (22 و23 و24) من أجل العودة مرة أخرى إلى الصدارة بعد أن كان متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر السابق ريال مدريد.

إعلان

وحقق الفريق الكتالوني 3 انتصارات متتالية، وفي الوقت نفسه فشل غريمه ريال مدريد بتحقيق الفوز في أي من مبارياته الثلاث الأخيرة.

Four matchdays ago Real Madrid were top of LaLiga, seven points clear of Barcelona in third… 😅 Barcelona are now top as Real Madrid fail to win in three games 🤯❌ pic.twitter.com/lT8ltHcpcj — OneFootball (@OneFootball) February 17, 2025

وفاز برشلونة على ألافيس 1-0 وعلى إشبيلية 4-1 وعلى ريو فاليكانو 1-0 ليضيف إلى رصيده 9 نقاط كاملة، رفعته إلى 51 نقطة.

أما غريمه ريال مدريد، فخسر على ملعب "آر سي دي إي" أمام إسبانيول 0-1 ثم سقط في فخ التعادل الإيجابي مرتين، الأول في ديربي مدريد ضد أتلتيكو والثاني أمام أوساسونا بالنتيجة نفسها 1-1، ليحصد الميرنغي نقطتين فقط من أصل 9 ممكنة أبقته عند 51 نقطة أيضا، لكن فارق الأهداف يصب في صالح البلوغرانا.

✅ ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة الـ24.

برشلونة يعود للصدارة. 🔝 ⁦#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/kB2lsIRMG5 — LALIGA (@LaLigaArab) February 17, 2025

كما خدمت نتائج أتلتيكو مدريد في الأسابيع الثلاثة الأخيرة مساعي برشلونة للعودة إلى الصدارة، حيث حقق أبناء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني انتصارا وحيدا وتعادلين.

وفاز أتلتيكو مدريد على ريال مايوركا 2-0 قبل أن يتعادل في مباراتين متتاليين ضد الجار اللدود ريال مدريد ثم مع ضيفه سيلتا فيغو بالنتيجة نفسها 1-1، ليصبح رصيد الروخي بلانكوس 50 نقطة تراجع من خلالها إلى المركز الثالث.

ومنذ بداية الموسم الحالي أحكم برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك سيطرته على الصدارة بقبضة من حديد في أول 17 جولة، وفق وصف صحيفة "آس" الإسبانية، لدرجة أنه تقدّم على غريمه ريال مدريد بفارق 9 نقاط.

إعلان

لكن سلسلة من النتائج المخيّبة والصادمة أبرزها الخسارة في 3 مباريات متتالية على ملعب مونتجويك أمام لاس بالماس 1-2 وليغانيس 0-1 وأتلتيكو مدريد 1-2، أفقدت الفريق هذه الميزة.

وفقد برشلونة الصدارة لصالح أتلتيكو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن بعدها خاض الفريق 12 مباراة في جميع البطولات (5 منها في الدوري) حقق من خلالها 10 انتصارات (4 في الليغا بما فيها الفوز الأخير على رايو فاليكانو) بينما تعادل مرتين.

ولم يهنأ الروخي بلانكوس في الصدارة إلا بجولتين فقط، حيث خسر الفريق أمام ليغانيس 0-1 وتعادل مع فياريال 1-1 ليفتك ريال مدريد القمة بعد فوزه في المباراة المؤجلة على فالنسيا 2-1 وتلا ذلك انتصارين كبيرين على لاس بالماس 4-1 وعلى بلد الوليد 3-0، قبل أن يزيحهما برشلونة عنها الآن.