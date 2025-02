ريمونتادا لبرشلونة في 4 جولات و58 يوما تعيده لصدارة الليغا

تتواصل لعبة الكراسي المتحركة في الدوري الإسباني لكرة القدم بالموسم الحالي 2024-2025 بطريقة مثيرة للغاية، بعد أن انتزع برشلونة صدارة الليغا من غريمه ريال مدريد.

وقفز برشلونة إلى القمة -أمس الاثنين- بعد فوزه الصعب على ضيفه رايو فاليكانو 1-0 في ختام مباريات الجولة الـ24 من المسابقة، مستغلا في الوقت نفسه سقوط غريمه ريال مدريد المتصدر السابق وملاحقه أتلتيكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع أوساسونا وسيلتا فيغو على الترتيب، ضمن الجولة ذاتها.

ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة وهي نفس حصيلة غريمه ريال مدريد، لكن فارق الأهداف يصّب حاليا في صالح الفريق الكتالوني.

واستعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعد 58 يوما تقريبا من التنازل عنها، وفق ما أكد الموقع الرسمي للنادي الكتالوني على الإنترنت حيث وصف ذلك بأنه "إنجاز معقّد".

وفي الواقع استفاد برشلونة من نتائج الجولات الثلاث الأخيرة (22 و23 و24) من أجل العودة مرة أخرى إلى الصدارة بعد أن كان متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر السابق ريال مدريد.

وحقق الفريق الكتالوني 3 انتصارات متتالية، وفي الوقت نفسه فشل غريمه ريال مدريد بتحقيق الفوز في أي من مبارياته الثلاث الأخيرة.

Four matchdays ago Real Madrid were top of LaLiga, seven points clear of Barcelona in third… 😅

Barcelona are now top as Real Madrid fail to win in three games 🤯❌ pic.twitter.com/lT8ltHcpcj

— OneFootball (@OneFootball) February 17, 2025