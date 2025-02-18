السطو على منازل نجوم الرياضة في أميركا يتكرر وآخرهم الفرنسي جيرو

تمكنت مجموعة من اللصوص من سرقة مجوهرات بقيمة تجاوزت نصف مليون يورو بعد السطو على منزل نجم لوس أنجلوس إف سي والمنتخب الفرنسي السابق لكرة القدم أوليفييه جيرو.

يعيش مهاجم أرسنال وتشلسي وميلان السابق في الولايات المتحدة بعد انضمامه إلى نادي لوس أنجلوس إف سي قادما من ميلان.

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وأصبح جيرو (38 عاما) أحدث هدف في سلسلة من الأسماء البارزة التي تعرضت للسرقة من قبل اللصوص.

وأصدر مكتب التحقيقات الفدرالي مؤخرا تحذيرات بعد استهداف منازل نجوم الرياضة الأميركية مثل باتريك ماهومز وترافيس كيلسي وجو بورو إلى جانب نجم دوري الهوكي الوطني يفجيني مالكين ولوكا دونسيتش.

ونشر موقع "تي إم زد" الأميركي، أمس الاثنين، تفاصيل حادثة السطو، إذ تبيّن بعد التحقيق الأولي أن اللصوص كسروا زجاج بيت المهاجم الفرنسي، مستغلين غيابه هو وأفراد عائلته، وسرقوا ما قيمته نصف مليون يورو من المجوهرات الخاصة به وبزوجته.

وكشفت الشرطة أن زوجة جيرو، جينيفر، أبلغت عن عملية الاقتحام في الخامس من فبراير/شباط بعد اكتشافها نافذة مكسورة في المنزل الذي اشترته العائلة في أواخر سبتمبر/أيلول.

ورغم أن التحقيق بدأ في الخامس من شهر فبراير/شباط الجاري، بعد جمع بعض الدلائل، إلا أن عناصر الشرطة لم يتمكنوا من تحديد هوية اللصوص أو استرجاع المسروقات.

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خاض اللاعب الفرنسي البالغ من العمر (38 عاما) 10 مباريات مع فريق لوس أنجلوس في عام 2024، سجل خلالها هدفين.