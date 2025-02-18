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ريال مدريد يجبر الاتحاد الإسباني على الاستماع لتسجيلات غرفة الفار

BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 01: Kylian Mbappe of Real Madrid goes down after being challenged by Carlos Romero of RCD Espanyol (obscured) during the LaLiga match between RCD Espanyol de Barcelona and Real Madrid CF at RCDE Stadium on February 01, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
الفرنسي كيليان مبابي (يمين) تعرض لإعاقة عنيفة من كارلوس روميرو لاعب إسبانيول (غيتي)
18/2/2025-|آخر تحديث: 18/2/202502:11 م (توقيت مكة)

اجتمع مسؤولو ريال مدريد مع لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم للاستماع إلى تسجيلات غرفة "الفار" الخاصة بتدخل كارلوس روميرو لاعب إسبانيول على الفرنسي كيليان مبابي خلال مباراة الفريقين في الجولة 22 من الليغا.

وكان مبابي تعرض لتدخل عنيف من روميرو خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "آر سي دي إي" مطلع شهر فبراير/شباط الحالي، لكن الحكم لم يشهر له البطاقة الحمراء، علما أن المباراة انتهت بخسارة الريال بهدف سجله روميرو نفسه.

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ولجأ ريال مدريد إلى القضاء للحصول على التسجيلات الصوتية بين الحكم الرئيسي وحكم الفار في مباراة إسبانيول، إذ طلب تسجيلات حوار الحكم الرئيسي مونيز رويز وحكم تقنية الفيديو إغليسياس فيلانوفا حول القرار الذي اتخذ لتدخل روميرو على كيليان مبابي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن وفد ريال مدريد ضم مسؤولين كبارا من النادي الملكي بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يشير إلى أهمية الاجتماع مع لجنة الحكام في وقت لم يتوقف فيه الجدل التحكيمي في مباريات الريال.

وقالت إن ريال مدريد لم يذهب إلى الاجتماع للاستماع إلى التسجيلات الصوتية فحسب، بل أيضا للتعبير عن غضبه وسخطه إزاء قرارات التحكيم ضده في المباريات الأخيرة.

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وأضافت "رئيس الريال فلورنتينو بيريز عبر شخصيا عن امتعاضه خلال حديثه مع رافائيل لوزان الذي وصل للتو لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وبحسب الصحيفة، فإن ريال مدريد يشعر بوجود نمط في القرارات التحكيمة ضده ويأسف لخسارة 7 من آخر 9 نقاط بعد الهزيمة أمام إسبانيول والتعادلين ضد أتلتيكو مدريد وأوساسونا.

وتابعت "ما يدعم هذا الاتجاه بالنسبة لريال مدريد هو احتساب ركلتي جزاء مشكوك فيهما أمام أتلتيكو وأوساسونا بالطريقة نفسها بعد أن داس أويلين تشواميني وإدرواد كامافينغا على اثنين من المنافسين والكرة خارج متناولهما ومن دون إمكانية التسجيل".

وفي ما يتعلق بما حدث أمام إسبانيول، تُظهر التسجيلات الصوتية -بحسب آس- نقاشا بين الحكام بعد تدخل روميرو على مبابي، إذ سأل حكم الساحة مونيز رويز عن صاحب الركلة. ورد مساعده سانشيز روخو بالإشارة إلى روميرو وطالب بإشهار البطاقة الحمراء له.

لكن الحكم الرابع لم يتفق مع هذا الرأي، قبل أن يتدخل حكم تفنية الفيديو إغليسياس فيلانوفا في المناقشة، إذ رأى أن تدخل روميرو لا يستحق الطرد.

ولعل ما زاد من سخونة الأحداث هو أن روميرو الذي نجا من الطرد بشهادة خبراء التحكيم الإسبان نجح في تسجيل هدف الفوز لإسبانيول قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

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ويتزامن الاجتماع مع حالة من التقرب في إسبانيا بانتظار قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن واقعة طرد الإنجليزي جود بيلينغهام خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام أوساسونا.

وكتب حكم المباراة خوسيه لويس مونويرا في تقريره أن بيلينغهام وجه إليه تعبيرا غير أخلاقي بالإنجليزية، بينما أصرّ اللاعب أنه وجّه تعبيرا لا يحمل أي إساءة أخلاقية أو دلالات شائنة، وأن الحكم أخطأ في ترجمة التعبير.

ويواجه بيلينغهام احتمال التعرض لعقوبة تراوح بين الإيقاف مباراتين إلى 12 لدى ثبوت شتمه للحكم، لكن ريال مدريد الذي تقدم باستئناف يأمل إلغاء عقوبة الطرد مؤكدا أن لاعبه لم يوجه أي إهانة للحكم.

 

المصدر : الصحافة الإسبانية

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