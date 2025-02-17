موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بأبطال أوروبا وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة فريق ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب الملحق الفاصل المؤهل للدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجاري 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد بالعاصمة الإسبانية، وتبدأ الساعة 11:00 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (22:00 بتوقيت القاهرة)، ويديرها طاقم تحكيم روماني بقيادة إستفان كوفاكس.

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وانتهت مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد في مانشستر بفوز ريال مدريد 3-2 بريمونتادا مثيرة.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سيتي:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان في 13 مباراة سابقة، انتهت 5 منها لصالح ريال مدريد، و4 بفوز سيتي، و4 مباريات بالتعادل.

وتصدر ليفربول المجموعة الواحدة للبطولة بنظامها الجديد برصيد 21 نقطة، يليه برشلونة بالمركز الثاني بفارق نقطتين.

وجاء ريال مدريد في المركز الـ12، ومانشستر سيتي في المركز الـ22 بـ11 نقطة فقط.

دخل الفريقان في قرعة الملحق الفاصل المؤهل لثمن نهائي البطولة، التي أسفرت عن مواجهة ساخنة بينهما، ومنحت القرعة أفضلية لريال مدريد بلعب مباراة العودة على ملعبه، لأنه يتقدم على منافسه في الترتيب.