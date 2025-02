سابقة في الليغا تمنح بيلينغهام الأمل بتجنب عقوبة الإيقاف 12 مباراة

ينتظر الإنجليزي جود بيلينغهام وجمهور فريقه ريال مدريد على أحر من الجمر القرار النهائي بشأن عقوبة البطاقة الحمراء المباشرة التي أشهرها الحكم خوسيه لويس مونويرا في وجهه خلال مباراة أوساسونا في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وطُرد بيلينغهام في الدقيقة 40 على ملعب "أل سادار" بعد جدل مع الحكم مونتيرو بدا خلاله أن اللاعب الإنجليزي يوجه عبارات مسيئة للحكم، الذي وثق ذلك في تقرير المباراة.

وكتب مونتيرو في تقرير المباراة أن بيلينغهام وجه إليه تعبيرا غير أخلاقي بالإنجليزية، بينما أصر اللاعب أنه وجه تعبيرا لا يحمل أي إساءة أخلاقية أو دلالات مشينة، وأن الحكم أخطأ في ترجمة التعبير.

وما بين تقرير الحكم وتبرير اللاعب، يترقب الجميع قرارات الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن ما حدث، خصوصا بعد الاستئناف الذي تقدم به ريال مدريد، وطلب من خلاله إلغاء عقوبة الطرد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية واقعة سابقة كان بطلها لاعب إنجليزي آخر العام الماضي تمنح بيلينغهام الأمل بتجنب عقوبة الإيقاف التي قد تصل إلى 12 مباراة في حال ثبوت شتمه للحكم.

وقالت الصحيفة إن الإنجليزي ماسون غرينوود طُرد العام الماضي حينما كان لاعبا في صفوف خيتافي بعدما اعتبر الحكم أنه وجه لفظا مشينا له.

ونفى مهاجم مانشستر يونايتد السابق شتم الحكم، وفي نهاية المطاف، ألغت رابطة الدوري الإسباني البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب بعد الاستئناف.

وجاء في تقرير الحكم خورخي فيغيروا فاسكيز الذي أدار وقتها مباراة خيتافي ضد رايو فاييكانو "في الدقيقة 50 طُرد لاعب غرينوود، للسبب التالي: لمخاطبتي احتجاجا ورفع ذراعه بالعبارات التالية: "اذهب إلى الجحيم!" (تبا لك). وبعد طرده، وضع إصبعه على صدغه في إشارة متكررة إلى عدم موافقته على القرار المتخذ".

🚨Mason Greenwood shown straight red card before Getafe team-mate is sent off for bizarre reason pic.twitter.com/10P3lVQs1M

— SPORTbible (@sportbible) January 2, 2024