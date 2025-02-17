شاهد.. نيمار يحرز أول أهدافه مع سانتوس

هز نيمار الشباك لأول مرة منذ 16 شهرا بعدما وضع هدفه من ركلة جزاء سانتوس في طريقه للفوز 3-1 على أجوا سانتا في بطولة باوليستا لكرة القدم أمس الأحد، وقال مهاجم البرازيل إنه سعيد باللعب مرة أخرى بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وسجل المهاجم (33 عاما) ركلة الجزاء في الدقيقة 14 وأضاف تاسيانو الهدف الثاني وحسم جييرمي الفوز بهدفه في الدقيقة 70 بعد تمريرة حاسمة من نيمار.

Depois de 12 anos, Neymar marca e dá assistência na Vila Belmiro; veja vídeo 📽️Santos pic.twitter.com/WphE5Rb1tU — perrenguematogrosso (@perrenguemt) February 17, 2025

وكان آخر هدف سجله نيمار في أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع الهلال السعودي. وتعرض لإصابة خطيرة في الركبة جعلته لا يشارك سوى في 7 مباريات فقط بعد انضمامه لحامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في 2023.

وقال "أنا سعيد باللعب مرة أخرى. أشعر أنني أتحسن. من الواضح أنني لست في كامل لياقتي البدنية بنسبة مئة بالمئة، فهذه هي مباراتي الرابعة فقط لكني أتحسن أكثر فأكثر.

وأضاف "كنت قلقا بشأن تسجيل الأهداف وأردت أن أهدي هدفي للجماهير ولعائلتي".

Neymar ~ First 4 games in Santos pic.twitter.com/ZC661c1oEc — 🍃 (@99archive__) February 17, 2025

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وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس عام 2009 عندما كان عمره 17 عاما، وسجل 136 هدفا و64 تمريرة حاسمة في 225 مباراة ليساعد النادي على الفوز بلقبه الأول في كأس ليبرتادوريس منذ ما يقرب من 50 عاما في 2011.

وانضم إلى برشلونة عام 2013 وانتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل مبلغ قياسي عالمي قدره 222 مليون يورو (232 مليون دولار) في أغسطس/آب 2017 قبل الانضمام للهلال مقابل مبلغ ذكرت تقارير أنه بلغ نحو 90 مليون يورو.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن عقد نيمار مع سانتوس يستمر حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

ورد نيمار على سؤال بشأن تمديد عقده قائلا "نحن نساعد بعضنا البعض، سانتوس يساعدني، لقد فتحوا لي الأبواب لاستعادة أدائي في كرة القدم وإعادة اكتشاف السعادة".

وأضاف "لم أكن أرغب في التوقيع على عقد طويل المدة لأنني لم أكن أعرف كيف ستكون عودتي للملاعب. لم أكن أعرف كيف سأشعر خلال هذه الأشهر. دعونا نستمتع بهذه اللحظات، إنها بداية حقبة رائعة لسانتوس".

ويستضيف سانتوس فريق نورويستي في الجولة القادمة بعد غد الأربعاء.