3 أندية عربية تتنافس على البطاقات الثلاث الأخيرة لثمن نهائي أبطال آسيا

يسدل الستار هذا الأسبوع على منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة لمجموعة الغرب، بعد أن ضمنت 5 فرق التأهل إلى الـ16، بينما تبقى المنافسة على أشدها على بطاقات التأهل الثلاث المتبقية.

وضمن الثلاثي السعودي الهلال والأهلي والنصر والسد القطري والوصل الإماراتي التأهل لثمن النهائي كما اقترب الريان القطري كثيرا من اللحاق بها.

ويشتد الصراع حاليا على البطاقات الثلاث الأخرى بين أندية الريان والغرافة من قطر، والاستقلال وبرسبوليس من إيران، وباختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي.

ويلتقي اليوم الاثنين:

السد مع مضيفه باختاكور الأوزبكي.

الشرطة العراقي مع العين الإماراتي.

النصر السعودي مع مضيفه برسيبوليس الإيراني.

الأهلي السعودي مع الغرافة القطري.

على أن يلتقي غدا الثلاثاء:

الهلال مع مضيفه الوصل.

الريان مع ضيفه استقلال طهران.

تبقت 3 مقاعد مؤهلة فقط لمنطقة الغرب في #دوري_أبطال_آسيا_النخبة 🔥🏆 الجولة الأخيرة ستحسم المتأهلين.. من يحجز مكانه الليلة؟ 🤔⚽️ pic.twitter.com/9txbDqDwk8 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 17, 2025

ويتصدر الهلال ترتيب دوري الغرب برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، بفارق الأهداف أمام الأهلي، مقابل 16 نقطة للنصر، و12 نقطة للسد، و11 نقطة للوصل، و8 نقاط للريان، و7 نقاط للغرافة، و6 نقاط لكل من الاستقلال وبيرسيبوليس، و4 نقاط لباختاكور، و3 نقاط للشرطة، ونقطتين للعين.

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ويتطلع الأهلي السعودي للتمسك بالمنافسة على الصدارة عندما يتقابل مع ضيفه الغرافة القطري -اليوم الاثنين- على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في جدة، ضمن الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات مرحلة الدوري.

وضمن الأهلي التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وهو يبحث في هذه المباراة عن تحقيق انتصار جديد، على أمل خطف الصدارة، بعد أن نجح الفريق في تحقيق 6 انتصارات في مبارياته السبع التي خاضها حتى الآن، مقابل التعادل مرة واحدة.

ولكن الغرافة يدخل هذه المباراة بحافز أكبر، حيث إنه بحاجة لتحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من دون انتظار نتائج المباريات الأخرى.

وحتى الآن حقق الغرافة انتصارين في مبارياته السابقة، مقابل التعادل مرة واحدة وخسارة 4 مباريات، حيث سجل 8 أهداف، مقابل دخول 14 هدفا في مرماه.

كذلك يتطلع النصر السعودي لتحقيق انتصار جديد عندما يلاقي مضيفه بيرسيبوليس الإيراني غدا الاثنين على ملعب "آزادي" في طهران.

ويدخل النصر المباراة بمعنويات عالية، بعد ضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ولكنه يأمل في تحقيق انتصار جديد من أجل تعزيز موقعه في الترتيب العام.

وحقق النصر 5 انتصارات في مبارياته السبع التي خاضها حتى الآن، مقابل التعادل مرة واحدة وخسارة مباراة واحدة.

أما بيرسيبوليس فهو يتمسك بفرصة التأهل إلى دور الـ16، حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز، مع انتظار أن تصب نتائج بقية المباريات في صالحه. وحقق بيرسيبوليس انتصارا وحيدا حتى الآن، مقابل التعادل 3 مرات، وخسارة 3 مباريات.

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ويلتقي الشرطة العراقي مع ضيفه العين الإماراتي على ملعب "الزوراء" في بغداد.

وتجمع هذه المباراة بين فريق الشرطة العراقي التي يتمسك ببصيص أمل ضعيف جدا في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في حين خرج العين بطل الموسم المقبل من البطولة خالي الوفاض، وبالتالي فإن كل منهما سيحاول العمل على تحقيق الفوز الأول له في المنافسة.

وخسر الشرطة 4 مباريات، مقابل التعادل 3 مرات. أما العين فقد خسر 5 مباريات، مقابل التعادل مرتين.

ويتمسك باختاكور الأوزبكي بفرصة التأهل للأدوار الإقصائية، عندما يلاقي ضيفه السد القطري على ملعب "جار" في طشقند.

ويدخل السد هذه المباراة بثقة عالية بعد أن نجح في تأمين بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وبالتالي فإنه سيحاول أمام باختاكور تحقيق الفوز من أجل تعزيز موقعه في الترتيب النهائي.

ونجح الفريق حتى الآن في تحقيق الفوز في 3 من مبارياته السبع الماضية، مقابل التعادل 3 مرات وخسارة مباراة واحدة، حيث سجل 9 أهداف مقابل دخول 7 أهداف في مرماه.

أما باختاكور، فهو لا يزال يمتلك فرصة ضئيلة في التأهل إلى دور الـ16، ولكنه يحتاج إلى تحقيق الفوز، إلى جانب انتظار نتائج بقية المباريات.

ولم يحقق باختاكور أي انتصار حتى الآن في مبارياته السابقة، حيث تعادل 4 مرات، مقابل خسارة 3 مباريات، وسجل هدفين فقط مقابل دخول 5 أهداف في مرماه.

مباريات الثلاثاء

ويحل فريق الهلال السعودي ضيفا على فريق الوصل الإماراتي، غدا الثلاثاء، بدبي، وهي المشاركة التي ضمن فيها الفريق الإماراتي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في مسيرته القارية.

ولدى الوصل دوافع كبيرة، أبرزها ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية للبقاء في أحد المركزين الرابع أو الخامس، أملا في الابتعاد عن مواجهة فرق المقدمة في الدور التالي.

ويمتلك الوصل 11 نقطة في الترتيب الخامس خلف السد صاحب المركز الرابع برصيد 12 نقطة، ومباراة الغد هي الأولى بين الوصل والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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ولم يحقق الوصل أي فوز على الفرق السعودية في آسيا سوى النصر في أول مواجهة جمعتهما في نسخة 2019، وانتهت بفوز الفريق الإماراتي بهدف نظيف، ولكنه خسر في آخر 3 مباريات متتالية أمام الفرق السعودية.

وفي مواجهة أخرى بنفس التوقيت يلعب الريان القطري ضد ضيفه استقلال طهران الإيراني في مواجهة حاسمة على ملعب أحمد بن علي.

ويحتل الريان المركز السادس برصيد 8 نقاط، ويكفيه نقطة التعادل لضمان تأهله من مجموعة الغرب.

ويدخل الفريق القطري اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية بنتيجة 2-1 على العين الإماراتي حامل لقب نسخة العام الماضي، والذي ودع المسابقة مبكرا.

أما الاستقلال الإيراني، فيحل في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، ويحتاج الفوز لضمان تأهله مباشرة من دون اعتبارات أخرى، وقد تكفيه أيضا نقطة التعادل حال خسارة مواطنه برسيبوليس الإيراني أمام النصر السعودي، وباختاكور الأوزبكي أمام السد القطري، في مواجهتين اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تقام منافسات دور الـ16 بنظام الإقصائيات ذهابا وإيابا في مارس/آذار المقبل، حيث يلتقي الفريق صاحب المركز الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، ويتأهل الفائز منها لربع النهائي.