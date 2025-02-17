رابطة الدوري الإسباني تحظر منصات جديدة للبث غير القانوني للمباريات

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) اليوم الاثنين حظر منصتين جديدتين للبث التدفقي غير القانوني، (DazcFutbolitos وRBTV77) اللتين كانتا تضمان أكثر من 400 ألف مستخدم شهريا.

وبحسب بيان الرابطة، بثت المنصتان مباريات كرة القدم مباشرة بشكل غير قانوني، مستخدمتين البنية التحتية لشركة (Cloudflare) الأميركية للأمن السيبراني "لإخفاء أنشطتهما الجرمية تحت نطاقات مشروعة".

ورحبت رابطة الدوري التي تكثف حملاتها ضد القرصنة بنجاحها "مرة أخرى في إثبات قدرتها على الاستجابة للاحتيال السمعي-البصري، من خلال إجراءات ناجعة نفذها فريق متخصص".

وكانت السلطات الإسبانية أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إغلاق منصة Cristal Azul غير القانونية التي كانت تنقل مجانا مباريات الليغا ودوري الدرجة الثانية لنحو 78 ألف مستخدم مقابل أضرار قُدّرت بأكثر من 42 مليون يورو (نحو 44 مليون دولار).

وأعادت رابطة الدوري التأكيد أخيرا لوكالة فرانس برس أنها تجعل مكافحة القرصنة من أولوياتها، وأنها ستواصل التعاون مع مشغلي الهاتف لتحديد وإغلاق المنصات غير القانونية، بغية حماية "النزاهة والجدوى الاقتصادية ومصدر الدخل الرئيس للأندية وصناعة الرياضة بشكل عام".