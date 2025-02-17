موعد مباراة العراق ضد الأردن في كأس آسيا للشباب وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة العراق ضد الأردن في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب 2025 تحت 20 عاما المقامة حاليا في الصين وقنوات البث المباشر.

ستقام المباراة يوم الأربعاء 19 فبراير/شباط الجاري، وتنطلق العاشرة صباحا (10:00) بتوقيت مكة المكرمة وبغداد وعمّان.

ويتصدر العراق المجموعة الثانية بـ4 نقاط متقدما على السعودية بنقطة، ثم الأردن في المركز الثالث بفارق الأهداف، وأخيرا كوريا الشمالية بنقطة وحيدة.

وانتهت مباريات الجولة الأولى في البطولة بفوز السعودية على الأردن 1-0، وتعادل العراق مع كوريا الشمالية 1-1.

وفي الجولة الثانية فاز الأردن على كوريا الشمالية 2-1، والعراق على السعودية 1-0.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة الأردن ضد العراق

ينقل البث الحي والمباشر على قناة:

beIN SPORTS 6

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وبمشاركة 16 منتخبا -من بينها 6 منتخبات عربية هي قطر والعراق وسوريا والأردن واليمن والسعودية- تستضيف الصين النسخة الـ42 من البطولة خلال الفترة من 12 فبراير/شباط الحالي إلى الأول من مارس/آذار المقبل.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع.