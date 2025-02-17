موعد مباراة الهلال السعودي ضد الوصل الإماراتي بأبطال آسيا وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة الهلال السعودي ضد الوصل الإماراتي، في الجولة الثامنة من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم للموسم 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة الثلاثاء 18 فبراير/شباط 2025، على ملعب زعبيل بنادي الوصل، وتبدأ الساعة السابعة مساء 19:00 بتوقيت قطر والسعودية (السادسة مساء بتوقيت الإمارات والتاسعة مساء بتوقيت مصر).

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة الهلال ضد الوصل:

beIN Sports AFC 1 HD

الكأس 9 HD

SSC1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتصدر الهلال السعودي مجموعة الغرب برصيد 19 نقطة، ويأتي الوصل في المركز الخامس بـ11 نقطة.

التقى الفريقان في مباراتين سابقتين فقط انتهت واحدة بفوز الوصل والثانية بالتعادل.