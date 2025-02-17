موعد مباراة النصر ضد برسيبوليس في أبطال آسيا للنخبة وقنوات البث المباشر

نستعرض مباراة النصر السعودي ضد برسيبوليس الإيراني في الجولة الثامنة الأخيرة بدوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم والقنوات الناقلة.

وتقام المباراة -اليوم الاثنين- في ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية، طهران، وتنطلق الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السادسة بتوقيت القاهرة.

يحاول الفريقان تحقيق نتيجة إيجابية قبل نهاية هذه المرحلة من البطولة، حيث يحتل النصر الذي حسم تأهله إلى ثمن النهائي، المركز الثالث في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 16 نقطة، بينما يأتي برسيبوليس في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

قنوات البث المباشر لمباراة النصر وبرسيبلويس:

beIN Sports AFC HD ( تعليق أحمد البلوشي)

SSC1 HD (تعليق فارس عوض)

Alkass Nine HD (تعليق أحمد الطيب)

Abu Dhabi Sports Asia (تعليق بلال علام)

وحجز الممثلون الثلاثة للسعودية الهلال والأهلي (19 نقطة لكل منهما) والنصر (16) والسد القطري (12) والوصل الإماراتي (11) البطاقات الخمس الأولى، فيما انحصرت المنافسة بين 6 فرق على البطاقات الثلاث المتبقية وهي الريان القطري (8) ومواطنه الغرافة (7) واستقلال طهران الإيراني (6) مواطنه برسيبوليس (6) وباختاكور الأوزبكستاني (4) والشرطة العراقي (3).

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل دوري منفصل بين الشرق والغرب (12 فريقا في كل دوري) إلى ثمن النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا خلال شهر مارس/آذار المقبل وبنظام موجه، بحيث يلتقي صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، على أن تبلغ الفرق الثمانية الفائزة الدور ربع النهائي.