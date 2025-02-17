موعد مباراة الأهلي ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الغرافة القطري في الجولة الثامنة الأخيرة بدوري أبطال أسيا للنخبة في كرة القدم والقنوات الناقلة.

وتقام المباراة اليوم الاثنين في ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) وتنطلق الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة الثامنة بتوقيت القاهرة.

يحل الغرافة السابع ضيفا على الأهلي الثاني برصيد 19 نقطة في جدة في تحد صعب للفريق القطري الباحث عن الانتصار لتأمين تأهله إلى الدور ثمن النهائي دون انتظار نتائج مباريات الفرق المتنافسة على البطاقات الثلاث المتبقية.

قنوات البث المباشر لمباراة الأهلي والغرافة:

beIN Sports AFC HD (تعليق أحمد البلوشي)

SSC1 HD (تعليق مشاري القرني)

Alkass Nine HD (تعليق خالد الحدي)

Abu Dhabi Sports Asia (تعليق بلال علام)

وحجز الممثلون الثلاثة للسعودية الهلال والأهلي (19 نقطة لكل منهما) والنصر (16) والسد القطري (12) والوصل الإماراتي (11) البطاقات الخمس الأولى، فيما انحصرت المنافسة بين ستة فرق على البطاقات الثلاث المتبقية وهي الريان القطري (8) ومواطنه الغرافة (7) واستقلال طهران الايراني (6) مواطنه برسيبوليس (6) وباختاكور الأوزبكستاني (4) والشرطة العراقي (3).

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل دوري منفصل بين الشرق والغرب (12 فريقا في كل دوري) إلى ثمن النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا خلال شهر مارس/آذار المقبل وبنظام موجه، بحيث يلتقي صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، على أن تبلغ الفرق الثمانية الفائزة الدور ربع النهائي.