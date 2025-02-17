غوارديولا متشائم قبل موقعة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

يعتقد الإسباني بيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي) أن فريقه يملك حظوظا بنسبة "1%" للتأهل على حساب ريال مدريد الإسباني خلال مواجهتهما المرتقبة الأربعاء في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وخسر "السيتي" على أرضه 2-3 من حامل اللقب في مباراة الذهاب، الأسبوع الماضي، رغم تقدمه 2-1 قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ولم يحقق "مان سيتي" سوى فوز واحد في سانتياغو برنابيو 2-1 في دور الـ16 في فبراير/شباط 2020، ويجب عليه التغلب على فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في مدريد لتجنب الخروج المبكر من المسابقة هذا العام.

وقال غوارديولا "هامش الفوز في (ملعب) برنابيو بعد هذا الموقف، الجميع يعلم، النسبة المئوية للتأهل، قد تكون 1%.. ستكون ضئيلة جدا".

وتابع المدرب الذي قاد السيتي إلى اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه الموسم قبل الماضي "سنحاول قدر الإمكان، هذا مؤكد. سنلعب كما اعتدنا، لكن الواقع أننا هذا الموسم على مسافة بعيدة من مستوياتنا".

وأردف مدرب الفريق المملوك للإمارات "كنا ضعيفين جدا، جدا، في الأداء والنتائج هذا الموسم".

ويخوض "السيتي" المباراة بعد فوزه الكبير برباعية نظيفة محليا على نيوكاسل القوي نهاية الأسبوع، بينها ثلاثية (هاتريك) لمهاجمه المصري عمر مرموش القادم بصفقة كبيرة من أينتراخت فرانكفورت الألماني.

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وتابع مدرب برشلونة وبايرن ميونخ الألماني السابق "لمباراة واحدة، السبت، لعبنا جيدا، إنما هذا لن يغير الرأي السائد والواقع. بالطبع، من الجيد أن نسافر إلى مدريد بعد نتيجة مماثلة".

وفي المقابل، تعادل ريال مدريد على أرض أوساسونا 1-1 في الدوري المحلي وباتت صدارته مهددة في حال فوز غريمه برشلونة ثالث الترتيب بفارق 3 نقاط على ضيفه رايو فاليكانو السادس.

ويمر مانشستر سيتي بأسوأ موسم له منذ تولي غوارديولا المسؤولية عام 2016 خلال هذا الموسم، حيث خسر 12 مباراة في جميع المسابقات وتخلى عن آماله في الفوز باللقب بحلول منتصف الموسم.